¡Love alert! Contra-dating y F.O.S.O: Nuevas tendencias en citas románticas a las que debes estar alerta

¿Contra-dating y F.O.S.O? La evolución del romance nunca dejará de sorprendernos. Cuando ya teníamos “normalizado” que algunas parejas coincidieran en citas gracias a aplicaciones en línea, ahora tenemos una nueva tendencia de “encuentros” a las que habrá que adaptarse.

El blog Plenty of Fish realizó una encuesta a diferentes usuarios de su comunidad. Ellas y ellos revelaron las nuevas formas de salir con una potencial pareja para conocerse. Por ello, sabemos que aquello de quedarse de ver en un café y ver si conectan ha quedado… ¿En el pasado?

Nuevas tendencias en citas románticas

Dos de las nuevas tendencias en citas románticas que han llamado la atención de muchos en esta lista es el Contra-dating y el F.O.S.O Pero, antes de entrar en pánico y alarmarte, te explicamos de qué va cada una de ellas.

Contra-dating ¿qué es?

Básicamente, es romper el patrón que seguías para encontrar el amor. Esto quiere decir que dejarás de buscar personas con ciertas características físicas o pasiones por algunas actividades o hobbies. Esta tendencia te dice que abras tu mente y elijas a una persona que sea totalmente opuesto de lo que siempre buscas.

Por ejemplo, si normalmente sales en citas con hombres o mujeres a los que les guste leer -porque a ti te gusta-, ¿qué pasaría si ahora decides salir con personas a las que les guste el fútbol americano? El chiste es ver qué otras personas están allá afuera y ampliar tu rango de búsqueda para, quizás, encontrar el amor verdadero, el amor ágape.



Solo piensa en el número de personas que tendrían potencial para convertirse en tu pareja. Si siempre estás filtrando por características o hobbies que tengas en común limitarás tus búsquedas a solo un pequeño grupo.

Tan solo un 59% de los encuestados por Plenty of Fish dijeron haber comenzado a romancear con el Contra-dating. Un 36% lo hizo consciente de que quería abrirse a otras posibilidades y el otro 23% solo porque ya ha acumulado muchos fracasos en salidas con “su tipo”.

F.O.S.O: Hablemos de la nueva tendencia en citas

Seguramente has escuchado del FOMO, Fear of missing out o el miedo a perderte de algo, y del JOMO la alegría de perderte de algo, pero… ¿Habías oído del F.O.S.O?

El “Fear of Starting Over” o “ Miedo a Empezar de Nuevo” es simplemente eso: conformarte "con lo que hay". Si estás en pareja y ya no eres feliz pero sientes que no quieres pasar por el trámite de buscar a alguien nuevo, salir y comenzarse a conocer, esto es F.O.S.O. Te quedas con tu pareja por comodidad y rutina. Sucede lo mismo si has estado en búsqueda del amor por mucho tiempo.

¿Qué dices? ¿Te animas a salir con alguien con el o la que ni siquiera estaba en el radar?

O quizá, date un chance de vivir un rato más en el F.O.S.O hasta que te sientas listo o lista para volver a tener citas con alguien más.

El amor, a veces, tarda. Pero ten por seguro que llegará a tu vida.