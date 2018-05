Lo que sabemos de la exclusiva fiesta de la boda de Harry y Meghan

Para asistir a la fiesta, que inició a las 19:30 horas (tiempo local de Londres), los asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo para evitar que se filtraran imágenes o detalles del evento, aunque pormenores como el menú, la música y parte de los discursos de William y Harry fueron dados a conocer por algunos medios como The Telegraph o el Daily Mail.

Detalle a detalle

Además de los bocadillos, la recepción tuvo una gran variedad de alcohol en la cual destacó el coctel llamado ‘Cuando Harry conoció a Meghan’ , un trago que incluía jengibre y ron, aludiendo al cabello rojo del príncipe. Además hubo una barra temática denominada ‘Bebidas del mundo’ en donde los invitados podían elegir diversas mezclas a su elección, de acuerdo con Us Weekly.

En la parte musical, el entretenimiento estuvo a cargo de sir Elton John, amigo íntimo de Lady Di, quien interpretó cuatro de sus éxitos musicales: ‘Your Song’, ‘Tiny Dancer’, ‘Circle of Life (tema de ‘El rey león’)’ y ‘I’m Still Standing’. El resto de la noche estuvo ambientado por el DJ Sam Totolee con las canciones favoritas de Harry. Totolee es el mismo DJ que habría actuado en la boda de Pippa Middleton el año pasado, señaló The Telegraph.