Meghan es mucho más que su vestido de novia (aunque no parezca): te decimos por qué

El vestido de novia de Meghan Markle no fue el que se espera de una (tradicional) princesa.

No fue un Ralph & Russo , no hubo grandes despliegues ni bordados y tampoco era como el de Carolyne Bessette -su “everything goals” cuando se trata de vestidos de novia.

Meghan Markle tiene desde hace tiempo en su poder a la industria de la moda. Y no hizo falta que llegara al altar del brazo del príncipe Harry (ni un vestido de Givenchy) para saberlo.

Y su estilo nupcial -afortunado o no- no será lo que marque definitivamente su futuro, meticulosamente construido a lo largo de los últimos años.

Meghan ya era Meghan (antes de Harry)

No es gratuita la proliferación de blogs de moda como Meghan’s Mirror y Mad About Meghan escudriñando cada uno de sus looks, sus accesorios y los costos de su ropa. Pero sobre todo, qué y dónde comprar para lucir como ella.