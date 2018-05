En recuerdo a Lady Diana: Elton John ameniza la recepción de Meghan y Harry

Los detalles de la recepción nupcial para los duques de Sussex , Meghan y Harry , que ofreció el príncipe Carlos la noche del sábado en su mansión Frogmore House , ubicada en los amplios terrenos del palacio de Windsor , serán elusivos y difíciles de conocer, ya que los 200 invitados, todos muy cercanos a los novios, no pudieron acudir con teléfonos celulares u otros dispositivos, y también tienen una cláusula de confidencialidad que les impide hablar del evento .

No obstante, hay un detalle que ya se sabía y que muchos anticipaban en redes sociales: de acuerdo con un comunicado emitido por el palacio de Kensington , residencia oficial de los príncipes William y Harry , el artista confirmado para dar un recital para los invitados de la recepción sería Sir Elton John .



Íntimo amigo por muchos años de Lady Diana Spencer, la madre de los príncipes -que en vida era reconocida por su gusto por la música de algunos conjuntos y estrellas de pop rock como el propio John, David Bowie, Annie Lennox o Roxy Music-, Sir Elton acudió a la boda acompañado de su marido David Furnish, formando parte del glamoroso contingente de celebridades que se dieron cita en la capilla de San Jorge, como Tom Hardy -que lucía un look de cabeza afeitada-, la actriz Carey Mulligan -que fue de las pocas invitadas que no llevaba sombrero, como la gran mayoría de ellas-, el popular Idris Elba de ' The Avengers', o los miembros del elenco de la teleserie ' Suits', de la que Meghan formaba parte-, George y Amal Clooney, los Beckham, o el tenista argentino Nacho Figueras, entre otras figuras prominentes.