¿Puntos negros en las piernas? Elimínalos en casa de forma natural

Cuando la temperatura sube y el largo de nuestros pantalones, faldas y vestidos disminuye, obviamente queremos que nuestras piernas luzcan increíbles. Aunque muchas mujeres no tienen problema para conseguirlo, el resto debe lidiar con el rastrillo, una herramienta que, si no sabemos cómo preparar nuestra piel antes de utilizarlo, nos puede dejar piernas de fresa.

¿Qué son las piernas de fresa?

Son puntos negros (comedones abiertos) que aparecen cuando los poros de la piel se tapan y todo lo que se acumuló en ellos entra en contacto con el oxígeno, provocando un oscurecimiento en el área. El término médico es queratosis piloris.

En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de piel, suelen aparecer pequeñas protuberancias rojas, a lo que comúnmente se le conoce como piel de gallina.

¿Cómo aparecen las piernas de fresa?



En la mayoría de los casos, estos molestos puntos negros aparecen después de que nos rasuramos, debido a que estamos utilizando un rastrillo con poco filo. Al pasarlo por la piel, el vello no se corta al ras y deja un espacio por donde las células muertas, suciedad y otros agentes, entran y tapan los poros de la zona.

¿Cómo eliminamos los puntos negros?



La solución a las piernas de fresa más rápida y sencilla es despedirnos del rastrillo. Sobre todo si notas que el problema está aumentando y lo que eran unos cuantos puntos negros en alguna parte de tus piernas, ahora te las cubren por completo.

Si dejar de rasurarte no es una opción y no te interesa probar con otros métodos de depilación, entonces es importante que tengas una rutina de exfoliación diaria, ya que así te aseguras de eliminar las células muertas y otros agentes que puedan tapar los poros de la zona.

Otro remedio para evitar los puntos negros y las piernas de fresa es exfoliar tu piel durante el baño. Utiliza una esponja o guante exfoliante para tallarte el cuerpo y en la semana puedes aplicar mascarillas caseras que ayuden a suavizar y limpiar la piel.

4 exfoliantes caseros para acabar con los puntos negros en tus piernas

Las siguientes mascarillas te ayudarán a prevenir y disminuir la piel de fresa en tus piernas y la aparición de puntos negros.

Hidratante: 2 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de aceite de oliva. Suavizante: 4 cucharadas de bicarbonato, 4 cucharas de azúcar morena. Agrega agua poco a poco hasta conseguir una pasta.

4 cucharadas de bicarbonato, 4 cucharas de azúcar morena. Agrega agua poco a poco hasta conseguir una pasta. Tonificante: 6 cucharadas de café molido (el que queda en la cafetera, no el soluble) y 4 cucharadas de aceite de coco.

6 cucharadas de café molido (el que queda en la cafetera, no el soluble) y 4 cucharadas de aceite de coco. Aclarante: Jugo de 1 limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de azúcar. De ser necesario, agrega agua para hacer una pasta.

Preparación de exfoliante de piernas en casa

Elige un exfoliante y mezcla los ingredientes hasta conseguir una pasta. Aplica la mascarilla con movimientos circulares, comenzando en los tobillos y subiendo hasta donde aparezcan los puntos negros.

Trabaja sobre la piel durante 5 minutos y enjuaga con agua tibia, después moja la piel con agua fría para cerrar los poros. Te recomendamos aplicar las mascarillas caseras en la noche, ya que algunos ingredientes podrían manchar tu piel si se exponen al sol.

Con estos sencillos consejos podrás mejorar la apariencia de la piel de tus piernas. Recuerda que la constancia es importante para ver resultados permanentes. ¿Cómo preparas tus piernas para la temporada de calor?

