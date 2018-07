Meghan Markle es víctima de insultos por parte de su padre (ni Lady Diana se salvó)

"Ellos (la familia real) mantienen a Meghan tratando a su padre de una manera que habría sido aborrecida por la madre de Harry, la princesa Diana", dijo al Daily News tras afirmar que desde el palacio han cortado la comunicación entre él y su hija. "A la princesa Diana se le da el crédito por transformar a la familia real, pero ella no era perfecta y todavía seguía siendo uno de ellos ", agregó el ex director de iluminación de 74 años.

Así que Thomas Markle podría estar cruzando unas líneas complejas con estas nuevas expresiones y él parece reconocerlo, pues admitió que no le importa si el príncipe no le habla nunca más debido a estas u otra expresiones (por las que ha cobrado muy bien). "Sobreviviré", agregó.

Exige el crédito por los logros de su hija

Meghan se cree "superior"

El ex director de iluminación ya había dicho que la nueva forma de vestir de su hija le parecía " ridícula ", pero ahora ha elevado los insultos a otro nivel al confesar que " lo que me irrita es el sentido de superioridad de Meghan ".

"Sería más sencillo para Meghan si yo muriera"

Markle intentó proyectar que su muerte podría estar cerca al afirmar que "los hombres en mi familia raramente viven más de 80 años, así que no me sorprendería si me quedaran algunos 10 años (de vida). Podría morir mañana ".

La realeza no conseguirá silenciarlo

También dijo que sentía un gran respeto por la reina Isabel II . "Creo que ha hecho un tremendo trabajo manteniendo la dignidad de la familia real en momentos de dificultades", dijo, pero eso no fue obstáculo para que les lanzara una advertencia: "me rehúso a quedarme en silencio".

"Te digo, ya he alcanzado mis límites con Meghan y la familia real. Ellos quieren que me quede callado, ellos quieren que me aleje, pero no seré silenciado", afirmó.