Esto es lo que Meghan Markle le exigía (por contrato) a su exmarido si quedaba embarazada

Para Meghan Markle, en ese momento, lo más importante era cuidar su figura, pues comenzaba a despuntar en la serie 'Suits' y no quería que sus posibilidades se afectaran por un drástico cambio en su imagen. Según la fuente, que no fue identificada, la hoy duquesa de Sussex no llevó ese contrato ante un abogado, pero no estuvo tranquila hasta que Trevor Engelson lo firmó e incluso dejó abierta la posibilidad de que pudieran contratar a una niñera que auxiliara con el cuidado del bebé.