Con tan solo seis meses de trabajo, renuncia asistente de Meghan Markle

Meghan Markle vuelve a ser noticia , en esta ocasión por la renuncia de su asistente personal Melissa, quien decidió ya no trabajar más en la realeza a tan sólo seis meses de haber ayudado a la organización de la boda de los duques de Sussex.

Esta información se publica justamente con la salida a la venta del libro 'Charles at 70' del periodista Robert Jobson, en el que asegura que Kate Middleton ha tenido roces con Meghan por la forma en la que trata al personal del palacio.

Esta no sería la primera vez que la esposa del príncipe Harry enfrenta un problema por su carácter, ya que según su exagente Gina Nelthorpe–Cowne llegó a describirla como una mujer: " Despiadada con su tiempo, con las atenciones que requería y con sus prioridades. Si algún trabajador no le resultaba lo suficientemente bueno lo despedía por no compartir su visión”, según reportó el periódico antes citado.