La reina Isabel II no ha muerto, pero los ministros británicos ya ensayan para su funeral

Pese a que reseñó que el ejercicio no estaba relacionado al quebranto de salud de la reina más longeva en la historia inglesa, los diarios The Times y The Sun destacaron que el ministro David Lidington encabezó la reunión donde se discutieron los pormenores del plan de acción, en particular los eventos a realizarse el día después de la muerte de Isabel II y el mensaje que la primera ministra Theresa May ofrecería en público.