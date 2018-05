Te decimos los apodos que tiene la familia real para la reina Isabel II

Durante las celebraciones del 92 cumpleaños de la reina este año, el príncipe Carlos, por primera vez en la historia, se refirió a ella en público como ' Mummy' (o bien, ' Mami'), para sorpresa de la propia monarca. También se sabe que sus hijos Ana, Andrés y Eduardo se han referido a ella en ocasiones familiares como ' Ma'am darling' (una alusión socarrona al título ' Ma'am' -' Señora'- que es como deben referirse todos los súbditos de la corona, al estar en su presencia), ' The old bat' y ' The old lady', todos estos motes cariñosos.