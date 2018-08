Kate Middleton sí será princesa de Gales... pero, ¿por cuánto tiempo?

La última persona en ocupar este título fue Lady Diana Spencer, quien lo asumió al casarse con Carlos en julio de 1981 y, desde su trágica muerte en 1997, nadie más lo ha utilizado. En 2005, Carlos por fin se casó con Lady Camilla Parker-Bowles, pero por disposición de la corona, a ella se le creó el título de duquesa de Cornwall. Cuando llegue el momento, Kate deberá decidir si acepta el título o no .

Ahora bien, si Kate adopta el título de princesa de Gales, ¿por cuánto tiempo lo haría? ¿horas? ¿días? ¿meses? ¿años?... una gran parte del pueblo inglés y muchos en el gobierno quisieran una renovación de la monarquía y piensan que sería mejor que el príncipe Carlos renunciase al trono el día que le toque ser el sucesor de la reina Isabel II, y deje en su lugar a su joven y muy popular hijo, el príncipe William. ¿Es esto una posibilidad o no? Nadie sabe qué puede pasar, pero en la prensa inglesa se ha rumorado que hasta Camilla apoya la idea, aunque no lo manifiesta. Se dice que ella lo prefiere así, porque sería mucha presión ocupar el lugar de princesa consorte (el acuerdo para que la reina concediera su permiso para que Carlos y Camila se casaran, fue que ella no ostentara el título de reina).