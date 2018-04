Ella es Meghan Markle: lo que tienes que saber de la futura esposa del príncipe Harry

En 2014, en el hoy desaparecido blog de estilo de vida The Tig, que ella misma creó y editaba, Meghan Markle escribió: "Nunca he querido ser una dama que asiste a almuerzos, siempre he querido ser una mujer que trabaja". Esta sentencia queda ahora desfasada y resulta extraña frente al rol que le tocará jugar a partir del mes de mayo cuando oficialmente ingrese en la familia real británica como esposa del menor de los hijos de Lady Di, el príncipe Harry. Comenzará así una vida a la sombra de su esposo, destinada a contribuir a la buena imagen pública de la monarquía.