“Luisito Rey era perverso y le ganó la ambición”: Vanessa Bauche

Según la actriz, Rey fue un hombre al que le ganó la ambición y perjudicó a su hijo: “Sé que mi papá y Luis Rey se vieron para hablar de negocios y cuando llegó a casa me dijo: ‘No me vuelvas a preguntar por este hombre’, porque se dio cuenta que Luis había cambiado y de alguna forma el hambre de reconocimiento cuando no está bien encausado, acaba mal, hay muchos padres que buscan la realización a través de sus hijos”.