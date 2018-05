La verdad conocida de Luis Rey, el padre de Luis Miguel, y las teorías que rodearon su truculenta vida

El niño prodigio

En 1954 se traslada a Madrid junto con su madre y sus hermanos, mientras que el padre permaneció en Cádiz. Siguió cantando y presentándose en teatros, tanto con el grupo como en solitario y, posteriormente, se trasladó a Barcelona. A mediados de la década de 1960, cuando ya era un adolescente y con el nombre de ' Luisito Rey ' cantaba versiones en español de temas pop americanos o adaptaba temas flamencos al ritmo del twist. Ese trabajo no le hacía feliz, porque había descubierto una rama del oficio musical que le gustaba más: la composición. Fue así que comenzó a crear temas y aunque tuvo un éxito considerable con el tema ' Frente a una copa de vino' , se trasladó a Argentina para actuar y esto resultaría crucial en su vida de muchas maneras. - En la grandilocuencia que lo caracterizaría después, solía contar a quienes lo conocían que había escrito para figuras de gran importancia como Yves Montand y Edith Piaf , lo cual nunca se pudo probar, ya que, por ejemplo, Piaf murió en 1963, y no podía desmentirlo.

Ella se llamaba Marcela

En su libro, León Herrera hace alusión a que Luis Rey utilizaba lo mismo estupefacientes que a sus propios hijos, para obligarla a hacer cosas que ella no deseaba. Esto gradualmente iría anulando la personalidad de Marcela. Los nacimientos de otros dos hijos, Alejandro (en 1972) y Sergio (en 1984), no hicieron nada por mejorar la relación. En 1986 es cuando se tienen las últimas noticias sobre ella antes de su inexplicable desaparición, que ha dado pie a decenas de teorías a cual más morbosas su destino.

El éxito a cualquier precio

García recordó, para la periodista Patricia Chapoy en Ventaneando, que él mismo le dijo a Luis Rey que si entraba en tratos con Durazo Moreno, no había vuelta atrás: " Yo le dije que era el diablo . Que si se asociaban, no había salida y él aceptó. Lo que quería era el éxito de Micky (como llaman a Luis Miguel en su entorno), yo creo que porque era como el éxito de él mismo".

Precisamente una de las cosas a las que aluden tanto León Herrera como la teleserie autorizada por el cantante es esa presentación en la boda celebrada en el Colegio Militar de México, el viernes 29 de mayo de 1981. Para obtener la recomendación de Durazo con la familia presidencial, Luis Rey habría llegado a arreglar un 'trato' con el policía, en el que los favores sexuales de la muy atractiva Marcela estarían en juego. Aunque no hay pruebas de estos rumores y los principales involucrados no pueden admitirlo ni desmentirlo, hay una gran cantidad de personas cercanas a Rey que dan por buenas esas sospechas .

La fama, otra droga

Este frenético ritmo de trabajo y vida hizo que el cantante en realidad no terminara ni siquiera la educación primaria , y no existen indicios de que haya seguido estudiando. La exigencia e influencia de Luis Rey sobre su hijo no dejaba lugar para nada: las amistades tenía que aprobarlas (o, en algunos casos, proveerlas) él, así como lo que comía, veía o hacía.

Misterios, rupturas y la caída final



"Ella quería que Micky tuviera una infancia normal y feliz" dijo a las cámaras Renat, que ahora se encuentra retirada del medio artístico ", y Luis no lo permitía. Era día y noche ensayar, cantar, presentaciones, viajes. Esto le causaba gran estrés a Marcela, porque para Luis solo existía Micky y prácticamente ignoraba a sus otros hijos. Cuando ya no pudo más, se separó de Luis y ella se quedó con la custodia de los niños, pero ellos veían a su padre todos los días, especialmente Micky, porque trabajaban juntos. Y él quería que él se quedara con él de tiempo completo, aunque cuando ella me dijo que se iba a Italia a pasar un tiempo con su familia, quería llevarse a los tres. Y pensé que volvería, porque ella quería volver, pero no la vi ya nunca".