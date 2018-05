Cantante mexicana revela que el papá de Luis Miguel lo alejó de sus amistades

Tanto Isabel, como su hermana Mayte y su prima Fernanda visitaban con frecuencia a Luis Miguel en su casa, lo cual no era bien visto por el padre del cantante: “Luis Rey nunca ha sido un personaje fácil, a mí me corrió dos veces de su casa por ejemplo porque no le gustaba que fuéramos amigas de Mickey, ni que fuéramos amigas de Alejandro (hermano de Luis Miguel) y que estuviéramos cercanas a ellos, no le gustaba”.