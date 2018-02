Jorge Aravena explica quién gana más en un pleito como el de Julián y Marjorie (y no es Matías)

Jorge Aravena habló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre los problemas que tienen sus amigos Julián Gil y Marjorie de Sousa que están relacionados con la manutención y las visitas con el pequeño Matías Gregorio, después de que él también viviera dos separaciones.

El actor peruano reveló que, en anteriores ocasiones, le había pedido a la pareja mantener una relación de cordialidad: “ Hay que ser bien estúpido para llevarse mal con tu ex”, luego de que Julián y Marjorie llevan 10 meses peleando en juzgados.



Aravena –que tiene cuatro hijos de dos diferentes matrimonios, ambos culminados en separación– aprendió que lo mejor es negociar sin la intervención de abogados: “Una, por la parte sentimental de los hijos y, otra, si no llegas a acuerdos, llegas a la Corte, los gastos de abogados, pagar pasajes para estar viajando a cada rato... hay que ser un poquito más accesible”.

“Podemos dejarnos de hablar, pero le llamaba o escribía para decirle: quiero ver a mis hijos, 'OK, pasa por ellos'. O, quiero irme de viaje, voy para Venezuela, y nunca tuve problemas con ella (Jenny Martínez) y con la otra madre (Paola Toyos) tampoco me llevo mal”, por lo que Jorge puede convivir sin problema con sus hijos.



Hace unos días Julián Gil platicó con Aravena y no solo se desahogó, sino que también le confió por qué ya no asistirá más a ver a Matías en el Centro de Convivencia: “Vi a Julián ayer o antier y me comentó que no le gustaba ver a su hijo ahí porque se siente como un delincuente”.

Desde mayo de 2017, Jorge les había aconsejado a Marjorie y a Julián que trataran de llegar a un acuerdo y que se olvidaran de los abogados. Hoy, los invita a hacer cuentas de todo lo que han gastado en el proceso legal: “Cuando te detienes a ver, más ganó el abogado que incluso lo que pudieras darles a tus hijos o a ella (a la madre de los niños). Yo creo que lo mejor (...) es llegar a acuerdos y van a gastar menos los dos, que pagando abogados”.



