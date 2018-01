Se llama Weston: todo lo que sabemos de la foto falsa del cumpleaños de Matías, el hijo de Marjorie y Julián

No es Matías Gregorio Gil de Sousa y tampoco fue su madre, Marjorie de Sousa, quien creó la popular imagen que el pasado sábado se compartió en múltiples ocasiones a través de las redes sociales, felicitando al hijo de la actriz con Julián Gil por su primer cumpleaños. Alguien, mediante un fotomotaje, pegó la cabeza de Matías en el cuerpo de otro niño, llamado Weston y quien ya tiene seis años.

La fotografía original, alterada para conmemorar el primer cumpleaños del bebé, la tomó la fotógrafa profesional Meghan Owens el 20 de marzo de 2013 (hace cuatro años) unos meses después de que el pequeño W -como cariñosamente le llamó al chiquillo- soplara la vela de su primer cumpleaños.



Según la información que acompaña la sesión de fotos, titulada 'La primera sesión fotográfica del pequeño hombre guapo', los padres de Weston eran amigos de la fotógrafa de California y nació el 6 de diciembre de 2011. La foto que se manipuló, en la que Weston aparece vestido con una camisa de cuadros y un pequeño lazo azul, ardió en las redes sociales desde el sábado pasado provocando una retahíla de comentarios e insinuaciones.

Eso provocó que el publicista de Marjorie de Sousa, Alberto Gómez, desmintiera las alegaciones de que la madre del niño -que mantiene una disputa con Gil por la manutención y los derechos de visita al pequeño- estuviera vinculada a la polémica imagen falsa.



Julián Gil no reaccionó a la foto de felicitación. Pero antes de que se confirmara que la imagen había sido adulterada, su hermana y tía de Matías, Patricia Ramosco, volvió a emprenderla este lunes contra la mamá del menor.

“Para colmo se encarga de hacer llegar a las redes la linda foto de su Sr. Sol... cargada de forma evidente de sus mezquinas razones que la tienen sin paz... Ahora, ¿qué va a alegar? ¿Cuál será su próxima actuación o mentira? Ya sabe que no irá más a ese lugar el padre de su hijo a verlo, espero que no exponga más al bebé...seguramente lo manda por varías semanas para hacer quedar mal a mi hermano (pero me pregunto por qué ella no lo lleva”, escribió Ramosco junto a la fotografía que colgó en su cuenta de Instagram.



Imagen del niño Weston que fue usada para hacer un montaje para felicitar a Matías por su primer cumpleaños. La fotografía original fue tomada por Meghan Owens en marzo de 2013. Meghan Owens Photography

“No le da vergüenza exponer a su hijo a eso. Que piense en su hijo, en lo mejor para él, para Julián y finalmente para ella misma. Obvio, no piensa en nadie. Está lejos de entender lo que es familia. (Nunca tuvo ni tendrá ) y cerca de destruir el derecho que tiene su hijo de tenerla, ella puede decidir cómo quiere cuidar el corazón y el futuro de Matías... Está en sus manos... en su corazón y en su conciencia”, agregó.