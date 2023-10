Japonés se queja de que en las calles de su país no venden comida como en México: “Unos tamalitos"

Gracias a la influencer Chinguamiga hemos podido conocer algunos coches culturales entre la cultura mexicana y la coreana, ¿pero te has preguntado cómo sería para un japonés que ha vivido varios años en tierra azteca que regrese a su país. A continuación te contamos la historia de un creador de contenido que extraña encontrar comida rápida y rica.

Japonés se queja por no tener puestos de comida en su país

El creador de contenido @japonesvlog compartió recientemente en TikTok que, tras dos años de vivir en México, había regresado a Japón, percatándose de algo que no sabía que necesitaba.

“Miren amiguitos, la calle de Japón por la mañana. ¿Se dieron cuenta de que falta algo en la calle por la mañana? ¿Ya se dieron cuenta? Solo hay carros, no hay nada en la calle”, expresó.



El influencer mostró la calle vacía de su país, destacando que lo que hacía falta era un puesto de comida, tal y como los que veía cuando vivía en México.

“¿Se dieron cuenta que aquí no están vendiendo nada en la calle por la mañana? Ni tortas, tamales o taquitos. No venden nada para desayunar aquí, ¿por qué?”.



Tras quejarse de la falta de comida, el joven compartió que le gustaría que hubiera algunos puestos, ya que deseaba desayunar algo antes de ir a trabajar.

“Hay que hacer un negocio aquí en Japón con comidas mexicanas aquí en la calle por la mañana”, finalizó.

Así reaccionaron en redes al saber que no hay puestos de comida en las calles japonesas

Además de conseguir casi un millón de visualizaciones, el clip de este influencer también hizo reír a sus seguidores, ya que muchos bromearon con otras cosas que no vieron en la calle.

“Mi primer pensamiento fue que no había ningún borracho tirado en la banqueta”, “Ya veo una oportunidad de negocio para cuando llegue a Japón”, “De lo único que me di cuenta es del completo orden y limpieza de la calle”, “Yo dije: ‘no hay mugre’”, “Yo pensé que nos ibas a presumir que no hay baches”, “¿Qué dices? ¿Que me vaya a Japón a vender tamales?”, “¿Si dejan vender en la calle? ¿Hay que sacar un permiso o se hace el ‘pago de piso’” y “Lo primero que vino a mi mente fue que la calle no está rota y sucia?”.



¿Crees que funcionaria un puesto de tamales o tacos en las calles de Japón? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.