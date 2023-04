Joven tiene increíble transformación: pasó de look "súper rudo" a ser una "Barbie tamaño real"

Gracias al Internet se han podido conocer videos impactantes y diversos tips de belleza, pero algo que causó conmoción de manera reciente fue un video que muestra cómo una joven rapada y llena de tatuajes pudo convertirse en un clon exacto de Barbie.

Video viral muestra transformación de "chica ruda" a Barbie: lo lograron con maquillaje

Una página de Facebook llamada 'Chicas Panda' fue la encargada de publicar este proceso el cual, aunque está reproducido en cámara rápida, seguramente tomó varias horas en terminar.

Primero se mostró a la modelo, quien portaba un look "rudo", es decir mantenía piercings en el rostro, una cabeza libre de cabello y muchos tatuajes en la zona del pecho y los brazos.

Después se enfocaron en peinar sus cejas, ponerle un par de pupilentes cafés para agrandar sus ojos y comenzar a aplicar productos de maquillaje en su rostro, como base y corrector con el fin de difuminarlos.

Para sellar utilizaron un polvo traslúcido, el cual le dio un tono uniforme a su piel y así prosiguieron con los ojos, que terminaron llevando un look con colores neutros.

Las sombras aplicadas comenzaron a brindarle una mirada más llamativa. Para darle más volumen al área, le fue aplicado un delineado negro y pestañas postizas.



El material confirma que la parte más complicada y que tardó más tiempo en finalizar fue cubrir los tatuajes de la modelo con una barra de corrector especial, la cual tras difuminarse con una esponja dejó la piel de la chica como si jamás se hubiera aplicado tinta en ella.

Para este punto su aspecto ya comenzaba a asimilarse al de Barbie, pero faltaba algo importante, el cabello, por lo cual decidieron ponerle una peluca rubia con mechones negros, muy al estilo de los 2000.

Por supuesto la joven también se vistió como la muñeca y portó un croptop con estampado de cuadros, un pantalón de vestir, guantes negros de plástico y algunos collares que combinaron perfecto.

Así reaccionó Internet al resultado

El resultado final el cual quedó idéntico al de la foto que mostraron al inicio del video, acumuló hasta el momento 19 mil reproducciones desde su publicación en 19 de marzo.

Si bien algunos internautas felicitaron a quienes lograron convertir a la joven en una Barbie y halagaron a la modelo por su look, otros aseguraron que su apariencia antes de la transformación le sentaba mejor.

"En lo personal la chica se me hace linda así natural aunque no me encanten los tatuajes en rostro y cuello ella es bonita", "No entiendo porque le pusieron lentes de contacto si sus ojos ya eran claros y ademá, es una chica muy bonita sin tanto maquillaje", "Se veía mejor como estaba antes, únicamente le hubiesen puesto peluca y tapar tatuajes del cuello. Ella ya es muy hermosa así como está", o "Es una chica muy hermosa a pasar de sus tatuajes, pero la dejo como una Barbie darks con ese maquillaje en los ojos muy fuerte no lo necesita", fue como reaccionaron.



Si deseas ver el video completo puedes hacer click aquí.

