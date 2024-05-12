Este domingo en la noche aún habrá auroras boreales: mira si vives en una zona donde serán visibles

Video ¿Qué causa la tormenta solar que ha dejado auroras boreales en varios estados de EEUU? Te explicamos

¿Te perdiste las auroras boreales? Puede que tengas aún una oportunidad de verlas este domingo por la noche. Todo depende del lugar donde vivas y que las condiciones climatológicas.

Esto debido a que las "condiciones geomagnéticas elevadas" persistirán durante la noche de este domingo cuando se espera otra serie de eyecciones de masa coronal (CME, en inglés) del Sol, por lo que podrían contemplarse "auroras (boreales) adicionales", informó a través de redes sociales la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés).

Es probable que las auroras puedan ser visibles por la tarde noche del domingo y parte de la madrugada del lunes en gran parte de la mitad norte del país y tal vez hasta el sur, desde Alabama hasta el norte de California, según la agencia.

Aunque debes considerar el clima en tu estado, ya que muchos espectadores se han sentido decepcionados por el cielo nublado que impide que este fenómeno natural se pueda apreciar en el cielo.

Los científicos también advirtieron que la intensidad de lo que se viera el domingo por la noche podría no alcanzar el nivel del espectáculo del viernes.

“Es probable que ésta sea la última CME dirigida a la Tierra de esta tormenta solar”, declaró a AFP Mathew Owens, profesor de física espacial de la Universidad de Reading.

Por eso, puede que este domingo y lunes sea la última posibilidad que tengas para poder observar este fenómeno, aunque seguramente no serán de la misma intensidad

Según indicó el diario The Washington Post, se espera que la actividad disminuya ligeramente antes del amanecer del lunes, hasta alcanzar los niveles de tormentas de niveles de moderados (G2) a fuertes (G3).

Las previsiones indican que las auroras se podrán observar a simple vista hasta Illinois y Oregón.

Cómo se están produciendo las auroras boreales

Para la mañana del martes, las condiciones ya habrán disminuido hasta casi ser inexistentes.

La NOAA, la agencia científica encargada de monitorear las condiciones de la atmósfera y de los océanos, explicó que una eyección de CME es una erupción de material solar que, cuando llega a la Tierra, puede producir una tormenta geomagnética.

Esta tormenta geomagnética tiene potencial para perjudicar severamente al suministro energético y de electricidad en diferentes puntos de la Tierra, pero también se prevé que provoque inusuales fenómenos como auroras boreales en áreas tan dispares como el sur de Alabama o el norte de California.

"Las tormentas geomagnéticas pueden afectar a la infraestructura en órbita cercana a la Tierra y en la superficie de la Tierra, i nterrumpiendo potencialmente las comunicaciones, la red de energía eléctrica, la navegación, la radio y las operaciones por satélite", detalló la NOAA.

No obstante, este mismo fenómeno que causa estas interrupciones es también responsable de que las auroras boreales puedan vislumbrarse en lugares donde normalmente no se ven debido a la oscuridad que hay en la zona.

