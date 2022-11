Niño tiene fiesta temática de 'Jurassic Park' con dinosaurios: al nivel de 'Las Kardashians'

La saga de 'Jurassic Park' revivió en los últimos años gracias a la secuela 'Jurassic World' , la cual contó con algunos de los personajes originales.

Si bien, la película de los 90 impactó en su momento por sus efectos especiales, aún sigue encantando a las personas, especialmente a la población infantil.

Video de fiesta temática de 'Jurassic Park' se vuelve viral en TikTok

Una mamá mexicana llamada Dianela Geraldin, reveló vía TikTok que su hijo era un gran fanático de la cinta y por supuesto de los dinosarios que aparecen ella, lo cual la impulsó a organizar una fiesta al estilo de 'Jurassic Park'.

En un clip publicado el pasado mes de octubre, compartió que el sueño de su pequeño se haría realidad en su tercer cumpleaños e hizo algo muy especial para hacer la fecha aún más épica, pues la mujer logró que asistieran a la fiesta dinosaurios "reales".

"Mi hijo quería una fiesta de dinosaurios, pero no contaba con que yo era su mamá, así que... Llegaron los dinosaurios y fue irreal", fue el texto que acompañó el material.



El video que alcanzó más de 4 millones de vistas y 760 mil likes, evidenció que la celebración se realizó en un espacio abierto lleno de pasto natural en el cual, hubo un enorme brincolín para los pequeños y otras amenidades, pero tanto chicos como grandes quedaron impresionados con el show de dinosaurios que contrató la tiktoker.



Este consistía en que al arribo de los dinosaurios, que eran botargas manipuladas por personas, los invitados y por supuesto el festejado, podían convivir con ellos al tocarlos y verlos de cerca.

Los animales parecían reales debido al material con el que estaban hechos y los movimientos naturales fascinaron a todos, pero los que se llevaron la atención fueron los dinosaurios bebés, pues algunos incluso aparentaron nacer directo de un huevo gigante.

Todas las botargas tenían la posibilidad de mover los ojos, diversas partes del cuerpo y para darle un toque aún más realista, también emitían sonidos diferentes.

Así reaccionaron los usuarios de TikTok a la fiesta de 'Jurassic Park'

El momento tan peculiar que se vivió en dicho cumpleaños recibió diversos comentarios. Dianela fue felicitada en redes y la catalogaron como "la mejor mamá" por el regalo que le dio a su hijo.

"Eres lo máximo, que mejor regalo que ver dinosaurios", "Ya denle el premio a la mejor mamá del mundo, este regalo es increíble", "Esa no fue una fiesta de dinosaurios, fue una fiesta con dinosaurios, me encantó y tú eres una madre genial", "Ojalá lo valore tu hijo en el futuro, te volaste con este show" y "Todo luce tan realista, qué envidia", fueron algunos puntos de vista de los interneutas.



Incluso la fiesta hizo que personas adultas admitieran que también deseaban tener una experiencia igual donde puedan estar rodeados de dinosaurios.

"Necesito una fiesta de dinosaurios, no me importa que tenga 30 años", "Le voy a decir a mi mamá que sea como tú y me haga mi fiesta de dinosaurios cuando cumpla 20", "Mamá quiero mis 18 de dinosaurios, gracias", "Soy una niña de 29 que también quiere una fiesta de dinosaurios", y "Tengo 26 y quiero mi dino-fiesta, ya dije", fue como lo expresaron.



Por último, muchas personas también preguntaron dónde consiguió el espectacular show y compartió que este se encontraba en León, Guanajuato, México. ¿Tú quisieras un cumpleaños similar? Dinos en los comentarios.