Teorías conspirativas

El río Éufrates está desapareciendo, como predijo la Biblia: hay tesoros en sus profundidades

La sequía y falta de lluvia hacen que el nivel del agua del río Éufrates descienda cada vez más. Para algunos religiosos esto podría marcar el Apocalipsis y más al saber lo que se ocultaba debajo de su cauce

Por:
Tania Caballero.
Video ¿Profecía del apocalipsis? Esto dice la Biblia del eclipse solar del 8 de abril

El majestuoso Río Éufrates, cuyas aguas han sido testigo de civilizaciones antiguas y leyendas, se encuentra en un estado de declive preocupante. Investigadores y arqueólogos han descubierto señales inquietantes que apuntan a su desaparición gradual.

Imagen NASA


A medida que las aguas retroceden, revelan secretos ocultos en sus profundidades, incluyendo cuevas y tesoros enterrados.

¿Qué dice el libro del Apocalipsis sobre el Río Éufrates?

El Éufrates tiene un lugar destacado en la Biblia, específicamente en el Libro del Apocalipsis. Según el capítulo 16, el sexto ángel derramó su copa sobre este gran río, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente.

Esta profecía ha intrigado a creyentes y escépticos por igual, y ahora, con los cambios en el río, parece cobrar nueva relevancia.

Los religiosos aseguran que el que el río Éufrates se seque, anuncia que el fin del mundo está cerca, incluso aseguran que las cuevas encontradas debajo de él son en realidad prisiones que encadenan a cuatro ángeles.

La Biblia menciona: "Y Dios decía al sexto ángel que tenía la trompeta: 'Suelta a los cuatro ángeles que están atados al lado del gran río Éufrates'. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido prepaados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad"...


Además, comparan la forma en la que está quedando el río con el símbolo Omega, es decir, el fin.

¿Qué encontraron debajo del Río Éufrates?

Los investigadores han encontrado cuevas previamente sumergidas en las orillas del Éufrates. Estas cavernas, que permanecieron ocultas durante siglos, albergan tesoros y restos de civilizaciones antiguas, según informan diversos medios, aunque no han dado más detalles al respecto.

Sobre las cuevas encontradas en el fondo del río, los arqueólogos siguen investigando su origen. Sin embargo, hay un video que circula en TikTok sobre algunos sonidos que emergen de ahí, similares a los que haría una bestia.

@zambrana.info

El río ÉUFRATES se está SECANDO… ¿Llega el APOCALÍPSIS? 💀 #noticiastiktok #noticiasenespañol #noticias #noticiasen1minuto

♬ sonido original - ZAMBRANA Info 🌍

¿Qué consecuencias habrá si desaparece el río Éufrates?

La desaparición del Éufrates tiene consecuencias más allá de lo arqueológico. Las comunidades que dependen de sus aguas para la agricultura, ganadería y el abastecimiento enfrentan desafíos.

El propio Ministerio iraquí de Recursos Hídricos advierte que el río podría secarse en 2040, a causa del calentamiento global, las sequías y la disminución de la lluvia.

El Éufrates no es solo un río; es un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Su desaparición nos insta a reflexionar sobre la gestión sostenible de nuestros recursos naturales y nos desafía a actuar como guardianes responsables de nuestro planeta.


