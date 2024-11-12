Bautizó a su gato y los internautas amaron su trajecito: su dueña lo volvió "católico"
¿Te imaginas bautizar a tu mascota? Pues una chica no dudó en someter a su michi a dicha ceremonia para protegerlo y hacerlo católico. La idea generó debate en redes, y el video se hizo viral por su ternura.
Las mascotas juegan un rol cada vez más importante en la sociedad, al punto de que algunas personas las consideran como sus propios hijos y las cuidan con devoción para que nada malo les pase. No obstante, el caso del siguiente gatito llegó al extremo y se hizo viral, ya que su dueña no dudó en bautizarlo.
Gato bautizado en la iglesia se vuelve viral
Fue la usuaria de TikTok @itstherealmegatron quien publicó, a inicios de octubre pasado, un clip donde mostró cómo fue la ceremonia de bautismo de su pequeño gato, Megatron. Al parecer, para su dueña era importante que su minino tuviera la misma religión que ella, y por ello, como si se tratara de un humano, lo preparó para este especial día.
De acuerdo con el video, Megatron es un felino al que le gusta usar ropa, como sudaderas hechas a su medida para el frío, por lo que le compraron un esmoquin acompañado de un moño para la ceremonia.
Poco después de vestirlo, el pequeño asistió a una iglesia católica, donde la misa ocurrió con normalidad. Lo que enterneció a los usuarios de redes sociales fue que Megatron lucía asustado y confundido por lo que sucedía, tanto que no se despegó de su dueña.
Al final, el sacerdote le dio la bendición al peludito, dejándolo "protegido" y convirtiéndolo en un "gato católico". Debido a su buen comportamiento, el protagonista del video recibió como premio una pequeña botana, que devoró de inmediato.
El tiktok que fue acompañado con la canción religiosa, 'Señor, me has mirado a los ojos', obtuvo más de 4 millones de vistas y alrededor de 900 mil me gusta, volviéndose así un éxito inmediato.
El video inició un debate en redes sociales
Como era de esperarse, lo ocurrido desató una serie de reacciones, generando comentarios de apoyo y asombro, así como algunos críticos que consideraron la ceremonia innecesaria o incluso inapropiada. Sin embargo, varios internautas también señalaron que este tipo de manifestaciones de cariño reflejan una conexión única y significativa entre los dueños y sus mascotas, algo cada vez más común.
Algunos internautas inlcuso señalaron que, a raíz del bautizo del michi Megatron están considerando de manera serie bautizar también a sus mascotas, lo cual podría generar un nuevo trent viral en la plataforma de TikTok.
¿Qué opinas sobre este video? Dinos en los comentarios.