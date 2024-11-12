Latin GRAMMY

Bautizó a su gato y los internautas amaron su trajecito: su dueña lo volvió "católico"

¿Te imaginas bautizar a tu mascota? Pues una chica no dudó en someter a su michi a dicha ceremonia para protegerlo y hacerlo católico. La idea generó debate en redes, y el video se hizo viral por su ternura.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Video de un gatito siendo tratado como niño hace enfurecer a Internet por esta razón 

Las mascotas juegan un rol cada vez más importante en la sociedad, al punto de que algunas personas las consideran como sus propios hijos y las cuidan con devoción para que nada malo les pase. No obstante, el caso del siguiente gatito llegó al extremo y se hizo viral, ya que su dueña no dudó en bautizarlo.

Gato bautizado en la iglesia se vuelve viral

PUBLICIDAD

Fue la usuaria de TikTok @itstherealmegatron quien publicó, a inicios de octubre pasado, un clip donde mostró cómo fue la ceremonia de bautismo de su pequeño gato, Megatron. Al parecer, para su dueña era importante que su minino tuviera la misma religión que ella, y por ello, como si se tratara de un humano, lo preparó para este especial día.

De acuerdo con el video, Megatron es un felino al que le gusta usar ropa, como sudaderas hechas a su medida para el frío, por lo que le compraron un esmoquin acompañado de un moño para la ceremonia.

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

Poco después de vestirlo, el pequeño asistió a una iglesia católica, donde la misa ocurrió con normalidad. Lo que enterneció a los usuarios de redes sociales fue que Megatron lucía asustado y confundido por lo que sucedía, tanto que no se despegó de su dueña.

Al final, el sacerdote le dio la bendición al peludito, dejándolo "protegido" y convirtiéndolo en un "gato católico". Debido a su buen comportamiento, el protagonista del video recibió como premio una pequeña botana, que devoró de inmediato.

Imagen @itstherealmegatron / TikTok


El tiktok que fue acompañado con la canción religiosa, 'Señor, me has mirado a los ojos', obtuvo más de 4 millones de vistas y alrededor de 900 mil me gusta, volviéndose así un éxito inmediato.

El video inició un debate en redes sociales

Como era de esperarse, lo ocurrido desató una serie de reacciones, generando comentarios de apoyo y asombro, así como algunos críticos que consideraron la ceremonia innecesaria o incluso inapropiada. Sin embargo, varios internautas también señalaron que este tipo de manifestaciones de cariño reflejan una conexión única y significativa entre los dueños y sus mascotas, algo cada vez más común.

PUBLICIDAD

Algunos internautas inlcuso señalaron que, a raíz del bautizo del michi Megatron están considerando de manera serie bautizar también a sus mascotas, lo cual podría generar un nuevo trent viral en la plataforma de TikTok.

@itstherealmegatron

MEGATRON IS SAVED 🙏🏼 ✝️🙌🏼😭 #megatron #cat #catsoftiktok #kitty #orangecat #church #blessingoftheanimals #christian #catholic #petsoftiktok #slay #rizz #baptism #fypシ゚viral #fy #catmom #mexico #potaxie #suit #costume #fyp

♬ Señor Me Has Mirado a los Ojos - Pista - Julio Miguel


¿Qué opinas sobre este video? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Latin GRAMMYMascotasTikTokBautizo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD