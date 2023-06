Niños impactan por bailar quebradita como unos profesionales con todo y acrobacias

La quebradita es uno de los bailes más populares en México y normalmente es realizado en todo tipo de eventos como bodas o cumpleaños.

Es bien conocido que no es fácil de replicar debido a que es una danza con movimientos rápidos y piruetas complejas, las cuales se pueden realizar después de años de entrenamiento.

Niños se lucen al bailar la quebradita al ritmo de Banda El Recodo

No obstante, un par de niños demostraron que la edad no es un impedimento para ser coronados como los mejores bailarines de quebradita del Internet.

Su habilidad se dio a conocer después de que el pasado 19 de junio se publicara un video en TikTok donde dos menores de edad de entre 7 y 8 años de edad, bailaran en lo que parecería un concierto o un baile callejero.

Resulta que un asistente a dicho evento fue el que capturó el inusual momento donde los niños de nombres desconocidos hicieron acrobacias al ritmo de 'La Quebradora'.

Específicamente el pequeño hizo balancear a su compañera de baile con los pies en el aire como si fuera algo natural para ambos y el clip no tardó en hacerse viral en la plataforma.



Si bien se desconoce el usuario que grabó la escena, La Banda El Recodo, autora de la canción, posteó el material con el siguiente título: "La quebradora, estos niños traen el ritmo en la sangre".

Su video terminó siendo viral en TikTok y así reaccionaron los usuarios

A menos de 48 horas de estar disponible en redes el video cuenta con más de 2 millones de vistas y comentarios de admiración hacia ellos, pues los internautas creen que bailan mejor que muchos adultos.

"Yo cuando sea grande quiero ser como ellos", "Bailan mejor que uno", "Ellos se llevaron el show", "Me ganan ni así bailo yo", "Nos toca soportar", "Yo viendo cómo un niño me gana bailando", "Qué gran habilidad, no me imagino cuando sean grandes", "¿Cómo le hicieron para aprender así de bien tan chiquitos", "Wow, qué talento el de ellos" y "El niño se la sabe", fueron algunos de ellos.

Los más observadores se percataron que las personas alrededor de los peques tuvieron reacciones épicas al ver a la dupla bailar, las cuales les encantaron a tal punto que se identificaron con ellas.

"La señora de blanco hace una cara de impresión muy divertida", "Todos los que los vieron están así de "no puedo creerlo"", "Me encanta la pareja del fondo, no deja de bailar mientras graba a los niños", "Yo hice una cara similar a la de la señora de blanco al ver el video jaja"o "Las caras de los que vieron sus movimientos son joyas", resultaron ser otros.



A pesar de la viralidad del video aún se desconoce los nombres de los niños o dónde específicamente ocurrió este épico baile.

¿Qué te pareció el material? Dinos en los comentarios.

