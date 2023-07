Niña afirma haber sido un ángel antes de nacer y sus supuestos recuerdos impactan a TikTok

Niña aseguró en video de TikTok ser un ángel en su vida pasada

Otra que ahora está generando inquietud en TikTok es una niña que afirma haber sido anteriormente un ángel y de hecho, llegó a la "barriga de su mamá" cuando ella ya tenía un mes de embarazada.

Esto lo confirmó la usuaria @lauradanielacad38, quien al parecer es su familiar y grabó a la pequeña en cuestión justo cuando comenzó a hablar sobre su "vida anterior".

"Ella habla de que era un ángel antes de llegar a la Tierra, ¿crees que habla de una vida pasada o imaginación?", es el texto que acompañó el clip.



De una manera segura la menor de edad que estaba caminando y sosteniendo con la mano algunos girasoles, relató que su vida era “más tranquila” cuando era un ángel y optó por "bajar a la Tierra" por una sola razón.

"Decidí venir para conocer nuevas cosas, decidí conocer nuevas historias", fue una de las respuestas que dio la niña.



La tiktoker continuó con el interrogatorio y sorpresivamente, al preguntarle si aún mantenía una conexión con Dios por haber sido un ángel explicó que sí, que ésta nunca se pierde mediante la oración.

Además, comentó que estar en contacto con él le permite mantener sanos y salvos a todos los miembros de su familia.

El clip compartido el pasado 13 de julio obtuvo hasta ahora 1.3 millones de vistas y levantó mucha polémica porque la pequeña explicó todo con seguridad, dando a entender que sus palabras eran reales.

Usuarios de la red social se estremecieron y la mayoría se mostró convencida de que en efecto, la niña de cabello rubio fue un ángel.

"Estan llegando cada vez mas seres despiertos y con misiónes especiales.Bienvenida alma hermosa", "Eso de "por eso los tengo sanos y salvos" fue poderoso", "Todos somos almas reencarnadas solo que muchos no lo recuerdan", "Wow me dio escalofrío oírla habla claro, no titubea ,no es imaginación ella lo habla a ciencia cierta increíble si hay reencarnación", "Los niños siempre dicen la verdad" o "Se me puso la piel chinita después de escucharla", resultaron ser algunos de ellos.



Lo más asombroso es que padres de familia revelaron que sus hijos o familiares pequeños también comentan cosas similares a las de la protagonista del video.

"Mi hija me dijo,que antes de nacería estaba con sus hermanos y que le decían que ella iba a conocer a su mamá,tuve 4 abortos antes que ella", "Mi nieta a sus 3 años levantó las manitas al cielo y dijo que venia de allá y que quería ver a su padre", "Mi hijo de 5 años dice que me quiere mucho que soy su madre de la Tierra, pero le gusta ir a los sueños con su otra ", o "Mi hijo con autismo igual se la pasa hablando que era un bebé angel y me eligió para ser su mamá", resultaron ser algunas anécdotas.



¿Tú qué piensas acerca del video? No olvides decirnos en los comentarios.

Pasa a ver: