¿Mamá grabó a su hija saludando a fantasma? La historia del video viral es más escalofriante

Captar momentos sobrenaturales o fuera de lo común en video es muy difícil; sin embargo, existen grabaciones en las que supuestamente se manifiesta una entidad paranormal como el de un espíritu que salió de una muñeca para perseguir a un gato.

En esta ocasión, te hablaremos del caso de Diana Estrada una madre de familia y celebridad de Internet que vive en Tijuana, México, y desde junio de 2020 ha confesado en redes sociales que una supuesta niña fantasma la atormenta a ella y a su hija.

Mamá grabó el momento en que su hija saludó a un fantasma y el video se hizo viral

Diana Estrada tiene una pequeña llamada Dalia, ambas viven solas, y una noche cuando se disponían a cenar, la nena saludó a alguien en la cocina. La mujer extrañada le preguntó a quién le hablaba, porque eran las únicas en la casa y su pequeña le respondió que a una niña.

La reacción de la mamá fue salir corriendo de la habitación muy asustada; el video ya cuenta con más de 44 millones de reproducciones, e incluso hay personas que creen haber escuchado una respuesta del fantasma. A continuación la grabación:



En un nuevo video de TikTok la mujer explicó que antes de mudarse junto a su nena y su ex esposo, vivían en una casa donde los espantaban demasiado, ahí fue donde soñó a una niña que la llamó "mamá", y al rechazarla, esta se enojó. Desde entonces Diana Estrada cree que el espíritu la sigue porque en fotos o videos, dependiendo el caso, aparece el rostro o la voz de dicha niña.

Lo peor es que sin importar a donde se muden, el espíritu se sigue manifestando. Por lo que ya está al tanto de su presencia, y el video viral no fue un hecho aislado.



De hecho, Diana Estrada confesó en un video de su canal de YouTube (subido el 11 de junio de 2020) que era escéptica respecto a los sucesos paranormales; sin embargo, el constante acoso de la supuesta niña fantasma la hizo cambiar de opinión.

“Me llegó el mensaje de una muchacha, me dijo que un amigo de ella vivía en esta casa, pero se tuvieron que mudar porque se aparecía un niño que los molestaba mucho. Me mandó fotos de la casa [para confirmar] y me dijo que hace mucho tiempo falleció un infante en ese río [detrás de la casa] y por eso asustan”.



Aquella vez, la tiktoker también explicó que sus seguidores fueron los que le enseñaron las caras del fantasma en sus fotografías de redes sociales. Entonces concluyó que los cuadros de santos colgados en distintos puntos de la casa eran para protección, debido a la energía fantasmal del inmueble.