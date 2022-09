Niña celebra sus 3 años con lujosa fiesta de 'La sirenita' y causa furor en TikTok

'La sirenita' se volvió tendencia después de que Disney lanzara el nuevo tráiler live action de la cinta , pues es una de las princesas más queridas de la franquicia.

Desde que se dio a conocer este personaje hace más de 20 años, millones de niñas quedaron fascinadas y las fiestas temáticas no han parado desde entonces; sin embargo, la siguiente podría ser una de las más impactantes jamás vistas, pues su lujosa decoración dio la ilusión de que el festejo fuera bajo el mar.

Fiesta temática de 'La Sirenita' se hace viral TikTok por su extravagancia

Regina, una niña mexicana de Culiacán, Sinaloa, fue la afortunada de tener esta enorme fiesta al cumplir 3 años y quienes documentaron todo lo que pasó fue su madre y además la fotógrafa que fue contratada para el evento.

En sus cuentas de TikTok compartieron cómo fue decorado un salón completo y transformado para la especial ocasión. Desde la entrada, se encontraban grandes decoraciones con globos de diferentes formas y hasta habían botargas de Ariel, Úrsula y el príncipe Eric para darle la bienvenida a los pequeños.

Al ingresar cada rincón estaba decorado, e incluso la festejada tenía su propio trono, que estaba acompañado con algunos personajes de la cinta animada Disney.

Las mesas también estaban tematizadas con imágenes de la princesa y cada una tenía vasos personalizados, centros de mesa con rosas y además de cajas sorpresa de regalo para los invitados.



La pequeña Regina portó un especial vestido personalizado lleno de olanes y moños con los colores característicos de Ariel. Por si fuera poco, su corona también estuvo decorada con conchas y estrellas de mar.

Para combinar, su mamá también usó un vestido entallado de un color similar, con detalles característicos de la princesa y una pequeña tiara con brillo.

Para entretener a los niños también se contrataron diversos juegos como una mini rueda de la fortuna, boliche y un brincolín, lo cual es poco común de ver.

Su pastel de dos niveles fue digno de una princesa y destacó por las adorables decoraciones comestibles que tenía en colores pastel que también acompañaban la temática de la fiesta.

Los videos del festejo causaron envidia entre los interneutas

Los videos de esta celebración se volvieron virales rápidamente y suman más de 10 millones de vistas pese a su corta duración.

En la sección de comentarios destacaron aquellos que mencionaron que esta fiesta es el "sueño de toda niña".

"Ay yo hubiera querido algo así de niña, está increíbles", "La mejor fiesta de Ariel que he visto hasta el momento y que no sea de personas famosas", "Quiero ser su hija", "¿Así o más épica la fiesta?" o "Wow que hermoso todo", fue como se expresaron los internautas.

La fiesta fue comparada con las que hace la familia Kardashian

Algunos usuarios hicieron énfasis en que esta celebración les recordó a las que con frecuencia realizan las Kardashians a sus hijas, pues incluyen todos los lujos como shows con botargas hasta comida personalizada.

" Se parece a los cumpleaños de Stormi", "Me recordó a las fiestas de las Kardashians, la hizo igualita", "Esto solo me recordó a las Kardashians", "La vibra muy Kardashian, pero no le veo nada de malo" y "Alguien ya le hará competencia a los cumpleaños de Stormi", son algunas opiniones en los videos.