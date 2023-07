Perrita inunda la casa de sus dueños a propósito y su travesura queda captada en video

Los videos graciosos de perros demuestran lo traviesos que pueden ser y aunque algunos son expertos en dejar a sus dueños afuera de su casa o romper cosas, el siguiente animalito al parecer ganó el premio a la peor diablura. Así lo dejó en claro la usuaria de TikTok @house_of_camille, quien es dueña de dos perritos bulldog.

De acuerdo a su video, Lula es la peludita más traviesa debido a que le encanta jugar con la manguera del patio y aunque en el pasado había causado algunos daños menores derramando agua, esta vez fue diferente.

Perrita hace travesura en su casa y es descubierta por la cámara de vigilancia: inundó su casa

El pasado 18 de julio la tiktoker reveló que Lula la hizo quedarse sin habla, pues metió la manguera dentro del piso de su casa cuando aún estaba abierta, lo cual significó que el agua no dejó de correr.

Las imágenes corroboraron que la perrita llevaba en su hocico la manguera al interior de la residencia, pero cuando se cansó de sostenerla la dejó tirada y se dio la media vuelta como si nada hubiera ocurrido.

Al parecer todo esto ocurrió cuando la propietaria estaba fuera de su domicilio. Al llegar, notó que estaba inundado y logró descubrir qué había pasado a través de la grabación de su cámara para mascotas.



Si bien todo esto fue trágico, le pareció una buena idea a la joven postear la travesura de Lula, la cual en tan solo dos días ya fue vista por más de 6 millones de personas.

Internautas reaccionan al video viral de TikTok

Entre los casi 100 mil comentarios resaltaron aquellos que defendieron a Lula, pues ella únicamente estaba jugando y los verdaderos responsables fueron los dueños por dejarlos solos, además de no haber cerrado la manguera.

"Me disculpan pero ellos no tienen la culpa, ¿qué hacia la manguera abierta? Jaja", "El único culpable es quien dejó el grifo abierto", "¿Y de quién fue la culpa? Claramente de quien dejó la llave del agua abierta", "De no haber estado la manguera abierta nada de esto hubiera pasado", o "¿Quién en su sano juicio deja a su perro con la manguera abierta si sabe que le gusta jugar con ella y meterla a la casa?", fueron algunas opiniones.



Otros hicieron bromas mencionando que los perritos solo querían jugar a "limpiar" la casa o a crear una mini alberca para sorprender a sus papás.

"Firulais: 'vamos a limpiar antes que vengan'", "Estaban jugando a los bomberos", "Solo querían hacer una alberca","El firulais: Soy El único que limpia esta casa", "Primera vez que veo perros entrenados para limpiar una casa. Felicitaciones", "No valoran que anda regando la casa", "Solo uso su lógica y dijo: 'si afuera riegan el jardín, adentro también tenemos que regar la sala'" y "Querían ayudar a limpiar".



Ante los ojos del Internet los canes son inocentes y si bien aún no se sabe cómo la dueña de Lula arregló el desastre que hizo, posiblemente use una vez más su cuenta de TikTok para dar detalles completos.

¿Tú hubieras creido en esta historia sin la evidencia? Dinos en los comentarios.

