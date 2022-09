Vaca ataca a joven que bailaba para TikTok y se hace viral: “Ser un artista rural es difícil"

Los bailes en TikTok son la tendencia favorita de muchos, ya que más de un internauta está dispuesto a presumir su ritmo sin importar el lugar en el que se encuentre.

Tal fue el caso de un joven identificado en la plataforma como Thawan, quien aprovechó un momento mientras pastaba a sus vacas para armar una pequeña coreografía. Sin embargo, parece ser que sus movimientos despertaron la furia de uno de los animales, el cual intentó embestirlo.





Joven fue atacado por una vaca cuando intentaba bailar para un video de TikTok

El videoclip de Thawan dura dos minutos con doce segundos y tan solo se muestra bailando los primeros diez segundos, pues gracias a un movimiento pudo avistar que un animal de su ganado se dirigía hacia él para darle un cabezazo.

Afortunadamente, el joven tuvo la oportunidad de salir corriendo y salvarse del golpe; eso sí, el joven granjero intentó bailar en repetidas ocasiones, aunque siempre tuvo la misma respuesta del animal: un intento de embestida.



En la sección de comentarios, internautas explicaron al creador de contenido que la vaca reaccionó de esa forma porque él vestía una playera roja; así que el joven respondió que en el futuro mejor grabaría sus videos bailando cuando le toque cuidar a los puerquitos, pues le resultaría menos peligroso y disminuiría las posibilidades de arruinar su coreografía.

Claro que Thawan intentó comprobar en una nueva grabación si, en efecto, el color de su ropa molestaba a los animales. Enfundado en una playera blanca con rayas negras y shorts negros, comenzó a danzar al ritmo de la música y la vaca volvió a atacar:

Otros internautas comentaron sobre lo divertido que les resultó el video viral, ya que la reacción de Thawan ante la conducta agresiva del animal fue única:

“La vaca dijo: ‘¿Quién es esta persona de rojo fosforescente? Me provoca golpearla'”, “Me morí de risa cuando dijiste que es difícil ser un artista rural”, “Esto prueba que los ‘haters’ [detractores] siempre están en primera fila”, “Las vacas parecen damas en hora del almuerzo, tú eres su espectáculo de entretiempo”, “Yo creo que esa vaca tiene celos de ti, porque yo me volví tu fan con solo verte” o “Supe que esto iba a pasar cuando vi el comienzo del video, no puedo creer que seas granjero y te hayas puesto una playera roja para pastar a las vacas. Amigo, cavaste tu tumba”.



A pesar de las recomendaciones, Thawan aún continúa bailando para TikTok frente a sus vacas y sus videos como “artista rural” se han hecho virales, ¿qué opinas sobre sus reacciones ante los ataques de sus vacas?