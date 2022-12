Perrito finge estar ciego tras ser descubierto durmiendo encima de un nacimiento: se hace viral

Los videos con temática de fiestas decembrinas llegaron para arrasar en TikTok, como aquel que mostró un intercambio donde las personas se regalaron animales de granja.

El siguiente causó ternura y risas en redes debido a la inocencia de un can que sin saberlo hizo una pequeña travesura navideña.





¿Quieres conocer la historia de otro perro carismático? La película 'Marshall, el perro milagroso' en ViX es completamente gratis y en español.

Perrito finge estar ciego tras ser regañado por dormirse en un nacimiento

Dorito es un perrito que vive en México y desde hace poco, es una celebridad gracias a su dueño quien en su cuenta de TikTok @soycesargeme, se ha dedicado a mostrar las travesuras de su perro.

Una de las más virales, fue aquella donde el can fingió no conocer a su amo cuando se lo encontró en la calle y ahora, una vez más hizo de las suyas.

El pasado 12 de diciembre la mascota fue descubierta durmiendo sobre un pesebre navideño que habían montado en su casa. Con tal de no pasar frío, Dorito no dudó en subirse y acomodarse, lo cual hizo que algunas figuras se cayeran.



Al ver esta escena, su dueño no dudó en regañarlo y pedirle que se bajara de ahí con palabras altisonantes, pero Dorito reaccionó de una manera inesperada.

El animal se levantó, comenzó a mover su cola y hacer caras divertidas. Además, fingió "estar ciego" para poder hacer de las suyas y permanecer en el nacimiento.

"¡Bájate wey, bájate!, ¿para qué cierras los ojos ni que te vaya a pegar? Bájate Dorito que si te ve mi mamá te va a madrear", es parte de lo que le dijo el tiktoker a su mascota.



El can terminó por descender únicamente a la fuerza cuando su dueño lo jaló de su patita y aunque Dorito se resistió, terminó por rendirse.

El video de TikTok de Dorito se hizo viral y así reaccionó Internet

Dicho clip titulado "Perrito desmadroso en nacimiento", obtuvo más de 8 millones de vistas a casi dos semanas de haberse publicado y, a la par, una inmensa cantidad de comentarios donde los internautas aseguraron que su actitud ante su regaño fue muy graciosa.

"El perro: 'no escucho soy ciego'", "Yo le perdono su travesura por sus ojitos lindos", "Me encanta que el perro está como: 'si cierro los ojos no me ven'", "Hizo lengua de taquito, te amo Dorito", "Lo hubieras dejado ahí, ya era parte del nacimiento", o "Pensaba que el perrito que fingía estar ciego no existía, me equivoqué", es como se expresaron en el video original.



¿Tú que hubieras hecho si hubieras encontrado a tu perro en la misma situación?