Perrito cerró con seguro una puerta y dejó fuera a su familia: su travesura divirtió a TikTok

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y existen videos virales que lo prueban, como el del golden retriever que ayudó a un conductor a estacionarse. Aunque también hay canes que en lugar de ayudar a los humanos terminan por complicarles la vida con sus travesuras.

Así lo mostró el usuario de TikTok identificado como Alex Desventura, quien es dueño de un husky siberiano llamado Óbito, el cual un día decidió “desalojarlo” a él y a su hermano de su casa. A continuación la divertida anécdota.





Perro "dejó en la calle" a sus dueños: accidentalmente cerró la puerta con seguro

A través de un video de poco más de un minuto de duración, Alex Desventura contó que él y su hermano salieron de su hogar para tomar clases en la universidad. Sin embargo, de regreso no pudieron abrir la puerta porque su mascota cerró con seguro por accidente.

Ambos pasaron dos horas afuera, intentando abrir el cerrojo tras unir dos palos para alcanzarlo desde una ventana, mientras su mascota veía a lo lejos toda la acción.



El divertido video de la travesura de Óbito rápidamente se hizo viral y actualmente cuenta con más de 900 mil vistas. Por esa razón, Alex Desventura decidió dar una actualización de su caso a través de una segunda grabación.

En ella dio su hipótesis de cómo el husky puso seguro a la puerta. También explicó que era la primera vez que pasaba esto, porque el can llegó a la familia hace un año por medio de adopción.

La sección de comentarios se llenó de divertidas bromas por parte de usuarios de TikTok:

“Dice el perro que ya son lo suficientemente grandes como para independizarse, ya no pueden vivir con él”, “Nunca imaginé tanta maldad en un perrito así de lindo”, “El perrito lo vio con cara de ‘llamaré a la policía’”, “Husky: para qué te sales, yo no te mandé a la calle”, “Tu mascota se puso en plan: No te conozco, nos vemos en la corte, ya me asesoré”, “El perro ya les cambió las cerraduras”, “Claramente la mirada del Husky expresa que tenía planeado que no entraran”, "Quería su privacidad y no lo dejaron" o “No pagaron la renta, le hubieran aventado un kilo de croquetas para que los dejaran entrar”.

Respecto a su mascota adoptada, Alex Desventura, quien vive en la Ciudad de México y es fanático del anime y el manga, explicó que el nombre de Óbito lo eligió junto a su hermano en honor a un personaje de ‘Naruto’.