‘Thor: Love and Thunder’: fans criticaron la película hacer bromas sobre el cáncer

Tras ver ‘Thor: Love and Thunder’ quizá llegaste a cuestionarte cómo sabe el martillo de Thor cuando alguien es digno, pero tal vez también notaste que uno de los temas centrales sobre los que habla la película es el cáncer.

‘Thor: Love and Thunder’ y su vínculo con el cáncer



Si bien ciertos seguidores de Marvel ya sabían que Jane Foster padecía esta enfermedad gracias a los cómics, muchos otros fans desconocían este dato.

En la película se expone cómo Jane está enferma, pero tras leer sobre leyendas vikingas decide visitar Asgard, donde escucha un misterioso llamado. Es así como la vemos convertida en Mighty Thor, pues el Mjolnir le otorga un impulso de fuerza, pero a la vez acelera su enfermedad.



Escenas más tarde se revela que Jane en realidad tiene cáncer grado cuatro y que debe someterse a un tratamiento de quimioterapia, pero su panorama no es muy alentador.

Es entonces cuando decide convertirse una vez más en Mighty Thor para ayudar a los niños que Gorr secuestró, a pesar de que ello signifique que su enfermedad avanzará con mayor velocidad. Finalmente, tras liberar a los pequeños, muere en brazos de Thor.

En la escena post créditos de la película se puede ver cómo Jane arriba al Valhalla, lugar legendario donde ascienden los guerreros vikingos que mueren en batalla. A pesar de que, en efecto, Jane Foster murió enfrentando a Gorr, muchos se preguntan por qué fue al Valhalla si es una mortal.

Esto se debe principalmente a tres razones: a que era digna de usar en Mjolnir, porque los ciudadanos de Nueva Asgard erigieron una estatua en su honor (se asemeja a los dioses) y porque se trata de una metáfora de la batalla contra el cáncer (murió en un doble combate).



A pesar de este homenaje final hacia Jane, algunos espectadores de 'Thor: Love and Thunder' no están contentos con la manera en la que se manejó su enfermedad a lo largo de la película

Críticas a ‘Thor: Love and Thunder’ por ser poco sensible con el cáncer



No es ningún secreto que esta cuarta entrega de Thor se ha diferenciado por ser una de las más cómicas de la franquicia. Sin embargo, hay quienes piensan que no fue apropiado mezclar tantas escenas de humor con un tema tan sensible como lo es el cáncer.



Un usuario de Twitter incluso comentó que hace poco falleció un familiar suyo de cáncer, por lo que ciertas bromas que se hicieron en la película le causaron más molestia que risa.

Incluso hay quienes consideran que la película debería tener una advertencia de impacto por tener una representación tan gráfica del cáncer, para que aquellos a los que el tema les resulta sensible puedan decidir si quieren verla.

"No hay spoilers, pero Thor: Love and Thunder DEBERÍA haber tenido una advertencia de impacto para la representación gráfica del cáncer y el hecho de que no supiéramos entrar es atroz" se comentó en Twitter, a lo que otro usuario respondió: "De acuerdo. He estado en tratamiento dos veces y tengo un trastorno de estrés postraumático muy malo. ¡Me alegro de haber conocido la trama para poder omitirla!"