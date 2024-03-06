¿Las bolsas Louis Vuitton que no se venden son quemadas? La verdad sobre este mito de la moda

Video Una cartera microscópica que se vende por 63,000 dólares: este lujo es más pequeño que un grano de sal

Desde hace un tiempo surgió el mito de que marcas de lujo como Chanel o Louis Vuitton queman las bolsas que no se venden, pues prefieren hacer eso que dejarlas más baratas y 'manchar' su reputación de exclusividad, pero ¿qué tanto de esto es realidad y qué tanto una mera creencia popular?

Diferentes sitios de Internet exploran la verdad y la exponen para saber lo más crudo del mundo de la moda como este tipo de verdades que ha salido a la luz.

¿Qué dice la marca Louis Vuitton?

El el sitio de Internet de la marca de lujo aseguran que Louis Vuitton nunca pone en oferta sus bolsos ni tiene Outlets, sino que conservan siempre el mismo precio debido a la gran calidad que tienen.

"Los productos de la marca se venden exclusivamente en las tiendas oficiales, en el sitio web oficial www.louisvuitton.com y a través de www.24s.com. También es importante saber que Louis Vuitton nunca rebaja sus precios, por lo que, a menos que sean de segunda mano, los artículos rebajados que se encuentran en Internet son muy sospechosos de ser falsos", informan en su website.

¿Louis Vuitton realmente quema los bolsos caros que no vende?

Ante estas firmes declaraciones, la marca reconoció haber quemado bolsos para mantener su exclusividad y asumiendo el costo de la pérdida de la mercancía, alrededor de 2020, según la revista 'Harper's Bazaar'.

La empresa fundada en 1854 cambiaba sus aparadores en cada temporada e incineraba los bolsos que no se venden al final del año, todavía hasta hace poco tiempo.

Aunque el usuario de TikTok Frank Moreno preguntó en una tienda de Louis Vuitton si esto era cierto en 2021 y le dijeron que sí, que exisen 'Centros de destrucción' para deshacerse de lo que no se vendió.

¿Por qué las marcas de lujo como Louis Vuitton preferían quemar su mercancía y no bajar los precios?

Vender a precio de remate no es una opción para ciertas marcas de moda, pues siendo de lujo pueden poner en riesgo a su clientela, que busca exclusividad.

Bajar el precio de la mercancía implicaría que más personas pudieran acceder a comprar dichos artículos de lujo, lo que acabaría con su prestigio, valor, estatus y reputación, que se podría cuestionar por sus compradores habituales.

De acuerdo a algunos medios de comunicación, la diseñadora Coco Chanel fue quien inició esta tradición para evitar copias piratas de sus productos.

Además de Louis Vuitton, ¿qué otras marcas quemaban sus excedentes de mercancías?

No sólo la marca parisina tiene este tipo de prácticas sino también Chanel, Hermés y la firma británica Burberry, que confesó en el 2018 que llevaba haciéndolo varios años . En 2017 envió al crematorio piezas sin estrenar por un valor cercano a 35 millones de euros.

Richmont, el grupo propietario de Cartier, Piaget o Vacheron Constantin, incineró, entre 2017 y 2018, casi 421 millones de dólares en mercancía no vendida, informa el portal 'Issue'.

Según la Organización Internacional Ambientalista 'Greenpeace' todas las marcas de lujo lo hacen, pero ninguna lo confiesa y lo peor es que las incineraciones pasan desapercibidas.

Louis Vuitton fue señalada por contaminar a través de sus incineraciones de mercancías

En los últimos tiempos, la marca de lujo ha implementado otras acciones antes de la incineración, como dar salida a sus productos a través de mercados donde no tiene tanta presencia, como Sudáfrica o Latinoamérica, además de otros canales intermediarios.

Otra de sus acciones conlleva controlar más lo que se fabrica para evitar excedentes, tener colecciones limitadas, hacer ventas para empleados y confeccionar bajo pedido.



Esto a raíz de que fueron señalados como responsables de la gran parte de la contaminación en el 2022, según la revista 'Chic'; para contrarrestar los efectos de la mercancía perdida con mejores estrategias financieras; y por las nuevas legislaciones europeas en cuanto a los residuos de ropa u otros de Alta Gama.

Burberry fue otra de las marcas que tomó acción al respecto, diciendo que ahora haría donaciones o reciclaría para evitar la merma en sus productos.

Chanel por su parte implementó su propio sistema de reciclaje y ahora también incrementó por ello un poco más el precio de sus productos.

La industria de la moda se compromete con el medio ambiente

A finales del 2018, la ONU hizo que la industria de la moda se comprometiera con el cambio climático en la 'Carta de Acción Climática de la Industria de la Moda de las Naciones Unidas', con la misión de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero, a más tardar en el año 2050, en línea con mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados. Esto debido a que la industria textil y de moda es una de las que más contamina.

La Carta se lanzó en diciembre del 2018 y se actualizó en noviembre del 2021.

El dueño de Louis Vuitton y Dior dijo que decidió sumarse a la iniciativa por sus vínculos con la institución de la ONU y por querer enfocarse en temas sobre cómo podría abordar el impacto climático desde la moda, por supuesto, las incineraciones de mercancía frenaron supuestamente de inmediato, según notificó.

Louis Vuitton quema las bolsas que no vende Imagen Instagram

Actualmente hay 100 empresas y 41 organizaciones de apoyo, incluidas reconocidas marcas como Adidas, LVMH, H&M, PUMA, Nike, VF Corporation, Chanel, entre otras.