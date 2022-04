7 teorías confirmadas de Disney y Pixar: desde las más alocadas hasta las más trágicas

No hay persona en el mundo que no haya visto alguna película de Disney y Pixar, cintas que tienen como personajes a princesas, monstruos, animales, robots, autos y más.

Estas compañías cinematográficas nos han regalado historias conmovedoras y divertidas, pero, ¿sabías que dentro de las películas guardan algunos secretos, como estar conectadas entre ellas?

Aquí te mostramos algunas teorías de Disney y Pixar que te van a dejar pensando e incluso querrás corroborar por tu cuenta.

El vendedor de Aladdín y el genio son la misma persona

La película de 1992 ‘Aladdín’ muestra a un vendedor en el mercado que aseguran es el Genio (interpretado por Robin Williams), sin embargo, ¿cuáles son las pruebas?

Ambos se visten de azul con un listón, tienen las cejas pobladas, una barba igual y son los únicos personajes que tienen cuatro dedos.

Esta teoría fue confirmada por el co-director de la película Ron Clements en una entrevista a ‘E!News’ en 2015.

“Sí, esa había sido la intención original del filme. Nunca pudimos incluir esta parte al final de la obra en la que se habría revelado que el tendero era el Genio, y claro, la voz de Robin haciendo de vendedor ambulante. Pero como la historia tuvo que modificarse en la sala de edición, perdimos ese final. Así que sí, la leyenda urbana es cierta”, dijo al medio.

Las mamás de las princesas no aparecen en las películas

Cenicienta, Blancanieves, Bella, Ariel, Jazmín, Anna, Elsa y Aurora, son princesas de Disney que por alguna razón no crecen con su mamá y en algunos casos muestran que son criadas por sus madrastras.

Te haz preguntado, ¿por qué no aparecen sus madres en las historias? Resulta que en una entrevista el productor de ‘Maléfica’ (2014), Don Hahn explicó la razón y es debido a que Walt Disney perdió a su madre en un accidente.

"A principio de los años cuarenta, Disney compró una casa para que su madre y padre se mudaran. Hizo que la gente del estudio fuera y arreglara el calentador. Pero cuando sus padres se mudaron, la caldera se estropeó. Su padre quedó herido y fue trasladado al hospital, donde posteriormente se recuperó. Pero su madre murió antes de que lograran auxiliarla”, dijo en una entrevista a ‘Glamour’ en 2014.

¿Por qué no hay humanos en ‘Cars’?

La película que se estrenó en 2006 muestra la vida de carros parlantes y la teoría de porque no hay humanos en ella ha dejado sorprendidos a muchos.

Y es que el director creativo, Jay Ward, reveló en una entrevista a ‘Screen Crush’ que esto se debe a que en la actualidad los autos ya se conducen por sí solos y que en un futuro podrían deshacerse de los humanos.

“Si piensas al respecto, ahora tenemos tecnología de coches autónomos. Estamos llegando al punto en el que te puedes sentar y dejar que el coche conduzca solo. Imagina el futuro cuando los coches sigan volviéndose más y más listos y después en el día en el que ellos digan: ‘¿Por qué necesitamos a los humanos? Ellos nos retrasan. Son una carga, deshagámonos de ellos’. Pero el coche toma la personalidad de la última personalidad que lo condujo. Guau, ahí lo tienes”, dijo el director.

El personaje gay del Live Action de ‘La Bella y la Bestia’

Bill Condon, director de la nueva versión de ‘La Bella y La Bestia’, que se estrenó en 2017, le confesó a la revista ‘Attitude’ que el personaje Le Fou, que es interpretado por el actor Josh Gad, y es el compañero de Gastón, es gay.

“Es un personaje que un día quiere ser Gastón y otro día quiere besar a Gastón. Está confundido por lo que quiere. Es alguien que se está dando cuenta de que tiene estos sentimientos. Y Josh saca algo realmente sutil y delicioso de ello. Y eso tiene recompensa al final, que no desvelaré", contó el cineasta.

¿Tarzan es hermana de Elsa y Anna?

En 2015 se dio a conocer que los reyes de Arendelle no murieron en el mar como todos pensaban, resulta que la madre quedó embarazada y construyeron una casa en el árbol en donde dio a luz a un niño.

Se trata de Tarzan, hermano de Elsa y Anna, así es, esto lo reveló el mismo director de la cinta Chris Buck en una entrevista a ‘MTV News’.

"Dije: 'Por supuesto que los padres de Anna y Elsa no murieron. Sí, hubo un naufragio, pero estuvieron en el mar un poco más de lo que pensamos porque la madre estaba embarazada y dio a luz a un niño pequeño en el barco. Naufragaron y de alguna manera realmente terminaron en la jungla. Terminan construyendo una casa en un árbol y un leopardo los mata, por lo que su bebé es criado por gorilas. Entonces, en mi cabecita, el hermano de Anna y Elsa es Tarzán, pero al otro lado de esa isla están los pingüinos surfeadores, para vincular una película que no es de Disney, 'Surf's Up'. Ese es mi pequeño y divertido mundo", expresó Buck.



Si bien esto no es canon, el director fue muy aplaudido por abrir esta teoría.

Frozen y su preocupación por el calentamiento global

Por eso Olaf, el muñeco de nieve no se derrite, además que en la secuela con el tema musical ‘Into the Unknown’ de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. le dieron sentido.

"Es algo de lo que realmente hablaron los cineastas y los guionistas, que el cambio climático en particular es un gran problema grave. El cambio climático y la naturaleza desequilibrada es algo que podría darle un verdadero propósito a Elsa. ¿Podría ser por eso que ella tiene este poder? Eso fue algo de lo que hablamos", explicó Anderson-López en una entrevista con ‘Los Angeles Times’.