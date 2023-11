¿Por qué hay niños disfrazados de ‘electrodomésticos’ este Halloween? Si no sabes es porque ya eres viejo

Como es usual cada año, en Halloween suelen abundar disfraces de la película, serie o videojuego más popular y este año muchas personas se preguntaron en redes sociales por qué había tantos niños con cámaras en la cabeza y vestidos de traje, ¡y te explicamos por qué!

¿Por qué había tantos niños disfrazados de cámaras y ‘electrodomésticos’ en Halloween?

Los niños se disfrazaron de Camera Men, uno de los enemigos de los Skibidi Toilet, personajes de una serie animada algo bizarra que se ha popularizado en Youtube, ya que sus protagonistas ‘cabezas’ dentro de excusados.



Los episodios suelen durar menos de 2 minutos y están disponibles en el canal de Youtube llamado ‘DaFuq!?Boom!’, que cuenta con 34 millones de suscriptores y tiene 251 videos.

Esta ficción recientemente se hizo viral a raíz de varios clips en TikTok en los que muchos adultos aseguran ya estar ‘viejos’ por no entender los disfraces de esta serie.

“Sabes que estás viejo cuando no sabes de qué son los disfraces. Hay un chi#go de niños disfrazados de cámaras, ¿Por qué? Y no es uno, dos o tres, son un chi#go. ¿Qué es eso? Alguien explíqueme por favor”, dice un señor, mientras al fondo se pueden apreciar los disfraces de ‘electrodomésticos’ de varios infantes.

¿Qué es Skibidi Toilet y de qué se trata?

El creador de esta serie es Alexey Garasimov, quien estrenó este proyecto en febrero de 2023 y ha tenido un gran impacto, en particular entre los niños.

Este proyecto se centra en los Skibidi Toilet, que son unos sujetos que pueden morir al jalar la cadena, mientras que los Speaker Man, Camera Man y otros seres tienen conflictos con ellos.



Al inicio, los videos tenían como objetivo hacer reír a la gente, pero conforme se fue haciendo popular se le dio a cada personaje una historia, siendo todo un éxito no solo en Youtube, también en TikTok.

Para Halloween, algunas mamás compartieron el proceso para hacer el disfraz de sus hijos, mientras que otras se unieron a la festividad y también se vistieron junto a ellos, tal y como le pasó a la usuaria @andreaalsant, quien presumió que muchas personas pidieron tomarse fotos junto a su prometido y su hijo pequeño.

“Solo quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos”, “Ayer vi 3 personas disfrazadas de Skibidi Toilet y estaban bien hechos”, “Casi no me gusta esa serie, pero déjenme decirles que les quedaron muy bien sus disfraces”, “Se me genial, algo fuera de lo común”, “Yo cobraba 50 pesos por foto”, “Te queda bien el disfraz de TV Woman” y “Fueron la sensación esos personajes este año”, fueron algunos de los comentarios.



¿Viste algún disfraz de Skibidi Toilet en Halloween? Cuéntanos tu anécdota en la sección de comentarios.