Conoce a la latina que no cayó en los engaños del estafador de Tinder: así lo descubrió

‘El estafador de Tinder’ es un nuevo documental de la plataforma Netflix y cuenta la historia de tres mujeres que conocieron a Simon Leviev en una app de citas y les robó miles de dólares.

El joven israelí aparentaba una vida millonaria con la que conquistaba a las mujeres, llevándolas a pasear en avión por Europa y, al ganarse su confianza, les pedía dinero prestado con la excusa de que no podía utilizar sus cuentas por estar en peligro.

La mujer que no cayó en la estafa de Simon Leviev

El documental ha causado gran controversia alrededor del mundo y, por supuesto, no ha escapado a los memes en redes sociales; sin embargo, Valeria Calpanchay, lo recibió un poco diferente.

La mujer, de origen argentino, contó al diario The Mirror (Febrero, 2022), que ella pudo haber sido víctima de Simón Leviev.

Valeria viajó a Europa por motivos de trabajo y se estableció en Munich, Alemania, donde decidió conocer gente a través de la app Tinder.

Fue ahí donde conoció al llamado ‘Príncipe de Diamantes’, en 2018.

"Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado Simon, que parecía guapo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que sería Encantado de encontrarnos. Tenía curiosidad", dijo.



Ella accedió a darle su número de WhatsApp y conversaron, al día siguiente habían pactado una cita. Confesó que sintió curiosidad por un millonario que presume su opulencia.

"Mi primer pensamiento fue 'los millonarios no están mostrando su dinero en Tinder... porque no es necesario'. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad", mencionó.

Las señales de alerta que vio Valeria Calpanchay

Recordó cómo fue aquella primera cita en la que se dio cuenta que Simón Leviev no era "el hombre de sus sueños".

Señaló a The Mirror que acordaron verse en una zona exclusiva de Munich, rodeada por centros comerciales y tiendas de marca.

Se dirigieron a tomar un café, no obstante, cambiaron de lugar en una ocasión debido a que el menú no era del gusto del ‘magnate’.

La mujer argentina relató que durante la charla, el sujeto sólo hablaba de sí mismo, para dar una imagen de ‘hombre misterioso’.

La primera señal de alerta apareció cuando le preguntó de dónde era y él no dio una respuesta concreta.

Otra ‘red flag’ (término usado para señalar conductas alarmantes de las personas) llegó cuando mostró sus dos teléfonos celulares y en los cuales recibió llamadas durante la cita: "¿Quién habla de dinero delante de un extraño?", cuestionó.

“También era raro que él hablara de otras chicas, diciendo que siempre le enviaban fotos, incluso me mostró algunas. No me fiaría de alguien que le muestra fotos privadas a otras chicas”, recordó.



La cita terminó y esa noche él la invitó a una fiesta, ella se negó porque estaba cansada; Simón le respondió: “Pensé que eras más espontánea que eso”, aunque no fue la última ocasión que supo de él.

La joven leyó un artículo original de DW sobre 'The Tinder Swindler' y se sorprendió al ver las fotografías de Simon Leviev y recordó que fueron esas ‘señales’ las que lo alejaron de él.

"Me sorprende que muchas mujeres le crean, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional", expresó.

El modus operandi del 'estafador de Tinder'

La producción de Netflix cuenta los testimonios de Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, quienes fueron víctimas de las artimañas de Simón Leviev.



Solía pedirles una cantidad de dinero prestada a sus parejas, con la excusa de que no podía hacer uso de sus cuentas.

Éstas, al ver el ritmo de vida opulento de su enamorado, no dudaron en prestar el dinero que nunca recibieron de vuelta, pues él entregaba cheques o joyas falsas, y desaparecía.

De acuerdo con el portal 'The Israel Times', Simon Leviev fue encarcelado en diciembre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv. Pasaron cinco meses y fue liberado (en mayo de 2020).

Tras la exposición, ‘El Estafador de Tinder’ eliminó su cuenta de Instagram en donde compartía fotos de su vida llena de lujos.

Antes de desaparecer, dejó un mensaje para sus seguidores y advirtió que daría su versión de los hechos:

“Compartiré mi versión de la historia en los próximos días, cuando haya resuelto la mejor y más respetuosa manera de contarla, tanto para las partes implicadas como para mí. Hasta entonces, por favor, mantengan la mente y el corazón abiertos”, escribió.