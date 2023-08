Hombre es noqueado por gato que cayó "del cielo" y un perrito con botas cobró venganza por él

Los animales pueden sorprender a las personas con sus comportamientos fuera de lo común y en ocasiones, también son documentados en video, como la gallina que se aventó de un edificio y no perdió la vida.





Otro caso que impresionó en redes sociales fue el que grabó una cámara de seguridad de la ciudad Harbin, ubicada en China, te explicamos.

Dentro del material se ve a un hombre paseando tranquilamente en la calle cuando un gato cayó aparentemente del cielo y aterrizó sobre su cabeza de manera precisa.

Esto hizo que el hombre de la tercera edad llegara al suelo dejándolo inconsciente. Segundos después, como si la situación no fuera lo suficientemente bizarra, un perrito con zapatos se acercó y rápidamente salió detrás del gato que estaba escondido muy cerca de la escena del crimen para enfrentarlo, como si quisiera cobrar venganza por lo que sufrió el hombre.



Tras darse a conocer el clip en redes sociales inmediatamente se volvió viral debido a que no todos los días se ve cómo un gato deja noqueado a un hombre y un perro llega al rescate.

"El Perro con Botas Vs El Gato Volador", "El Perro con Botas Vs El Gato Volador", "Qué puntería la del gato, está de locos que hayan grabado esto", "Me da risa solo porque no fui yo", "Imagínate explicándole esto a tu jefe 😂", "El perro ya vino con guantes de boxeo. todo muy random", "Pobrecito, lo bueno de esta historia es que le tuvo que salvar la vida al gato porque del impacto habría muerto... ¿Qué posibilidades hay de que te caiga un gato encima? y "Esto es lo más random que he visto en mi vida", fueron algunos comentarios.



De hecho, los usuarios incluso hicieron bromas respecto al suceso y cómo de pasar algo similar seguramente sus jefes de trabajo jamás creerían la anécdota.

"El jefe:¿Pero si va a llegar o no? Si no para buscar a otro", "Mi jefe: ya Trejo no alucines", "Ni viendo el video me creería mi jefe", "El jefe: ¿Pero si vas a venir verdad?", "El jefe: es que debes prevenir esas cosas, no puedes estar llegando tarde", "El jefe: ya estoy harto de tus excusas", "Jefe le juro que no me lo va a creer" y "El jefe: Qué mal, pero ¿si vas a llegar verdad? jajaja", resultaron ser las más populares.



Medios nacionales e internacionales que cubrieron lo ocurrido como Metro UK, confirmó que todo esto pasó en el año 2020 y que el gato cayó desde el sexto piso del edificio residencial que se encontraba a un lado de la banqueta.

A pesar de que en el video parece que nadie ayudó al hombre herido resulta que un transeúnte llamó a la policía y el afectado terminó en el hospital con una lesión en la médula espinal cervical.



Poco después se recuperó en casa usando un collarín ortopédico y si bien se externó que el hombre estaba buscando una compesación económica del dueño del "gato volador" se desconoce si logró conseguirla o no.

¿Tú creerías que esto le pasó a alguien si no hubieran pruebas? No olvides decirnos en los comentarios.

