Valiente perrito evita secuestro de joven y lo captan en video: así alejó a los delincuentes

Los perritos además de hacer reír a todos con sus travesuras son capaces de ayudar a las personas cuando más lo necesitan, lo cual hizo un peludito callejero al ver que una chica estaba en problemas, te contamos.





Perrito salva de secuestro a joven y video se hace viral en TikTok

Todo ocurrió cuando el pasado 21 de marzo cuando se captó mediante una cámara de video cómo una joven se encontraba caminando sola en una calle poco transitada.

Aunque todo parecía normal, resulta que segundos después una camioneta se acerca con la intención de secuestrarla, pues al abrir una de las puertas delanteras se puede ver a un hombre que quiere atraerla al interior.

Tras darse cuenta, ella primero da algunos pasos hacía atrás sin saber qué hacer. Por su parte, los delincuentes al ver esto movieron el automóvil en reversa para acercarse y poder privarla de su libertad.

En el momento que de nueva cuenta se trata de abrir la puerta del copiloto de la nada se acerca corriendo un perro de talla mediana, el cual impidió que las personas se bajaran del vehículo con fuertes ladridos e interponiéndose entre la chica y los maleantes.



En su confusión, la adolescente se quedó inmóvil y el auto ante el ruido del perro no tuvo más remedio que irse dejandándola en paz.

De hecho, el animal los persiguió durante algún tiempo para asegurarse que no volvieran y la adolescente terminó por caminar en sentido contrario.

Esta escena tuvo lugar en la ciudad de Angol en Chile y se volvió viral en TikTok de la noche a la mañana con 2.5 millones de vistas. Dentro de los comentarios las personas expresaron sentirse impactadas por lo ocurrido y más porque era un perrito callejero que no tenía relación directa con la joven afectada.

"Son los perros callejeros los que dan todo por proteger a quien no conocen", "Bien dicen que los perritos sienten las malas energías de las personas", "Se me puso la piel de gallina, qué lindo perro", "Te quiero mucho perrito que salva a la niña", "Ese perrito es todo un héroe", "Que can tan valiente y protector", o "Los perros son capaces de no recibir nada y aún así ser buenos con las personas en peligro", resultaron ser algunos de ellos.



Una parte de los internautas atacaron a la joven de nombre desconocido por no haber reaccionado en el momento y salir huyendo, pero otros se dedicaron a defenderla, ya que aseguran que en situaciones así a veces el pánico se puede apoderar de las personas.

En Twitter y Facebook comenzaron a circular diversas versiones de los hechos y se mencionó que en relidad la joven iba a ser asaltada, pero no existe información confirmada al respecto.

Lamentablemente tampoco se sabe si se arrestaron a los perpetradores o cuál es paradero del "héroe sin capa", pero Internet desea unir esfuerzos para encontrarlo y honrarlo de la manera que se merece por salvar una vida.

