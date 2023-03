Mujer echa a la calle al gato de su novio y él la corre de la casa: reacción causa polémica

Reddit es una plataforma donde desde hace años se comparten teorías sobre películas y series , pero también se volvió un espacio donde las personas escriben anécdotas personales.

Esto fue precisamente lo que hizo el usuario @Astonished_Hound, quien narró cómo su novia hizo algo imperdonable: echar de casa a su querido gato Raven de tres años.

Joven corre a novia por sacar a su gato a la calle y su historia se hace viral

De acuerdo con su publicación todo inició cuando la chica en cuestión se mudo a su casa para comenzar a vivir juntos, lo cual los mantuvo entusiasmados.

Él había notado que su pareja no se llevaba nada bien con su mascota, pero no le dio importancia hasta que pasó lo que menos esperaba.

Resulta que un día al llegar a casa su gato había desaparecido de manera misteriosa y, como era de esperarse, él se preocupó por Raven, un minino que no sabía estar en la calle porque no salía al exterior.



Para su alivio, logró dar con él gracias a un amigo que lo encontró cerca de su casa, específicamente a dos manzanas.

El animal nunca había tratado de escapar antes por lo cual le preguntó a su novia después de pasar aquel susto si sabía algo al respecto.

Ella admitió que era la responsable de lo ocurrido, pues había echado a Raven de la casa, lo cual hizo que el internauta tomara una decisión de inmediato.

"Yo estaba furioso, diciendo que ella no tenía derecho a echarlo y le dije que ya que ella pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, yo la quería fuera de mi casa a finales de mes. Lloró diciendo que no tenía a dónde ir y que tendría que vivir en la calle. Le dije que no me importaba y que se fuera a final de mes. Mis amigos piensan que estoy siendo demasiado duro, pero mi gato podría haber muerto por su culpa y no quiero que intente otra cosa", fue la manera en que terminó su relato.

La decisión del internauta dividió opiniones en redes sociales

A pesar de que el texto fue publicado en 2022 volvió a tomar fuerza y ser esparcido por todo el Internet, lo cual ocasionó que la sección de comentarios tomara dos posturas, a favor y en contra de su acción, tal como pasó con la mujer que grabó a su sobrina mientras la atacaba un perro

"Yo hubiera hecho lo mismo si le hacen eso a mi gato", "Yo habría dicho: 'Estás perdonada. ¿Quieres salir a cenar?', luego la habría dejado sola en el bosque. ¡Así sabría lo que se siente!", "De acuerdo en que esta mujer es pura maldad. Estoy sentada aquí con mi perro y no podría imaginar a nadie dejándolo salir. Es un perro de interior no de exterior", "Si cree que es aceptable hacer eso con algo tan importante como una mascota, entonces cree que puede hacerlo con cualquier aspecto de tu vida que no le guste" o "Los gatos de interior no saben valerse por sí mismos en el exterior. Lo que hizo fue cruel. No me gustaría tener cerca a alguien que piensa que está bien ser cruel con los animales", fueron algunos puntos de vista.



Algunos usuarios expresaron que si bien su novia hizo mal en dejar en la calle a Raven, quizá su respuesta fue exagerada y debido considerar que correrla de esa manera fue demasiado extrema.

"Entiendo tu punto, pero creo que fuiste muy duro con ella", "Si eso hiciste con tu novia que no le harás a tu familia", "Rebasaste el nivel de maldad, pensaste las cosas de manera apresurada", "Se nota que no has madurado, una persona que razona no haría eso" o "Se que por las mascotas se hace todo, pero tú te portaste muy tóxico con ella", fueron otras opiniones.



Al final @Astonished_Hound no especificó si mantuvo su palabra y terminó echando a su novia a la calle o si en algún punto llegaron a reconciliarse.

¿Tú que harías en su lugar? Dinos en los comentarios.

