Gatito se va de "parranda" y sus dueñas se vengaron: no lo dejaron dormir y así reaccionó

Los gatos son animales que, a pesar de lucir tranquilos, pueden llegar a ser muy traviesos, lo cual ha quedado en evidencia en redes sociales, así como pasó con el minino que se quedó colgado de cables eléctricos.





Muchos de ellos causan ternura y a la par, son capaces de hacer reír a las personas sin parar por sus gestos e historias detrás de ellos.

Quien lo comprobó fue la usuaria de TikTok Marlene Franco, pues desde el año pasado ha grabado a su gatito llamado Garfield en su cuenta @mafra011.

Dueñas de gato lo molestan para no dejarlo dormir y esta es la razón

Algunos de sus videos se volvieron del agrado de Internet y le consiguieron más de 90 mil seguidores, pero el que llegó a romper su propio récord fue uno que publicó el pasado 12 de diciembre.

De acuerdo a la tiktoker, su mascota se encontraba molesta y cansada tratando de descansar en el sofá, ya que la noche anterior se había ido a "cotorrear con algunas gatitas" del vecindario.

"Este muchacho es un sin vergüenza, se va de noche a corretear gatitas y solo quiere llegar a dormir y que no lo molesten", fue la descripción del video.



En el tiktok se puede ver que sus dueñas también se encontraban disgustadas con el minino, ya que en su salida estuvo toda la noche maullando, lo cual no las dejó descansar.

Entonces, al verlo en el tratando de conciliar el sueño, ellas comenzaron a hablarle, molestarlo y regañarlo (como la señora que le dio una reprimenda a sus perritas por pelearse entre ellas ) para que se mantuviera despierto, ya que les hizo lo mismo horas antes.

"Hey, así como tú no me dejaste dormir anoche no te voy a dejar dormir. ¡Hey, despiértate! Está cansadísimo no puede con su alma, 'No me molesten no lo vuelvo a hacer. Apaguen la luz', 'Déjenme en paz', fueron algunas de las frases que le dieron a Garfield sus dueñas.

El video que captó la reacción del gato se volvió viral en TikTok

Lo más divertido de la situación es que el gatito después de abrir los ojos, trató de cerrarlos nuevamente llevándose sus patitas delanteras a la cara como señal de arrepentimiento para poder lograr dormir después de una ajetreada noche.



El tiktok hasta el momento obtuvo 12 millones de views y una gran cantidad de comentarios sobre la reacción de Garfield.

"Nunca había visto a un gatito arrepentido por haberse ido de fiesta. Qué lindo", "El Gato: 'ya jefa, deje descansar que estuvo bueno el cotorreo anoche'", "Este gato me representa al cien por ciento cuando llego crudo", "Amé la manera en que se tapó sus ojitos, es lo más tierno que vi", "La venganza más cruel, pero justa jaja pobre gato".