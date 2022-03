"Deja de molestarme”, el mensaje que Rosalía ‘envió’ a Harry Styles: la historia

La cantante Rosalía se ha convertido en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencia de la Grabación, pues en su haber presume de ocho premios Grammy Latinos (ganados entre los años 2018 y 2020) y un premio Grammy (2020).

Su música también impactó a sus compañeros de industria, quienes no paran de elogiarla, como es el caso del británico Harry Styles.

Así fue el incidente entre Rosalía y Harry Styles en mensajes de texto

La intérprete de ‘Chicken Teriyaki’ (2022) asistió al programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ como parte de la promoción de su nuevo álbum ‘Motomami’.

Curiosamente, se trató de la primera entrevista que Rosalía dio en Estados Unidos y aprovechó la ocasión para contar una anécdota que tuvo con Harry Styles por culpa de su extraña costumbre de cambiar de celular.

El presentador le preguntó si era para que los fans no la acosaran con llamadas o mensajes; sin embargo, la española sorpendió cuando reveló que simplemente le gusta cambiarlo para centrarse en su música e “iniciar de cero” con un nuevo dispositivo.

Debido a esta práctica, los número telefónicos pasan a ser de alguien más y si Rosalía no le avisa a sus amigos del cambio, entonces se producen divertidos incidentes como le pasó a Harry Styles.

La conversación que Harry Styles tuvo con un desconocido, al que creía Rosalía, fue muy graciosa

Harry Styles quiso felicitar a la cantante española por su canción ‘Dolerme’ vía mensaje de texto, pero terminó mensajeando con un desconocido en lugar de la famosa.

“Él [Harry Styles] me mandó una captura de pantalla a través de mensaje directo de Instagram y me dijo ‘Tus textos son confusos’”, contó Rosalía mientras Jimmy Fallon sostenía el celular de la artista mostrando la imagen. “Harry amó la canción ‘Dolerme’, por eso me escribió en mensaje de texto ‘Esto es tan hermoso’”; a lo que el conductor leyó la respuesta que mandó el desconocido en lugar de Rosalía, “Lo sé cariño”.



En la conversación el desconocido y Harry Styles, pensando que le hablaba a Rosalía, se mandaron mensajes llenos de cariño hasta la verdad salió a la luz:

“Jaja lo siento. Estás equivocado, no sé quién eres. Este número le pertenecía a alguien más, pero ahora es mi número, así que no me sigas molestando. Buenas noches”, escribió el desconocido a Harry Styles.



Al finalizar su anécdota, Rosalía hizo una pequeña broma a la persona con la que Harry habló, y es que muchos quisieran el número del cantante para hablar un rato:

“Imagina ser ese desconocido y ahora ver ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, va a decir: ‘¡Le dije a Harry Styles que no me molestara más!”.