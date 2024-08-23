¿Kate Middleton no podrá ser reina? Esto dice una profecía de Nostradamus sobre su futuro

Video Las aterradoras predicciones de Nostradamus que podrían cumplirse en los próximos meses

Kate Middleton ha sido una figura central en la Familia Real, desde que se unió a ella en 2011. Su diagnóstico de cáncer a principios de 2024 ha generado una ola de preocupación y especulación sobre su futuro, tanto personal como en su papel dentro de la monarquía.

La noticia de su enfermedad fue un golpe inesperado para muchos, ya que Kate Middleton siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y saludable, lo que ha hecho que su enfermedad cause gran interés entre sus seguidores y en el Reino Unido en general.

Su papel como futura reina consorte al lado del príncipe William ha sido un constante tema de atención y, ahora, con la sombra de su padecimiento, se han avivado antiguas profecías que sugieren un destino incierto y aterrador para la princesa de Gales.

Kate Middleton Imagen Getty Images



Uno de los temas más debatidos en redes sociales es la supuesta conexión entre la enfermedad de Kate y las profecías de Nostradamus, el famoso astrólogo francés conocido por sus enigmáticas predicciones.

Según algunos intérpretes de sus textos, el vidente habría vaticinado la caída de la monarquía británica, un colapso que podría comenzar con la generación de Kate y William.

Una de las interpretaciones de sus profecías menciona la llegada a la adultez de "tres hermosos niños", que algunos han identificado como los hijos de los príncipes de Gales: George, Charlotte y Louis.

William y Kate con sus hijos George, <b> </b>Charlotte y Louis <b>.</b> Imagen Getty Images.

Este presagio, que habla de un cambio radical en el Reino, ha llevado a muchos a creer que podría estar refiriéndose al futuro de la familia real británica y al rol que los hijos de Kate y William podrían jugar en él.

La predicción de Nostradamus que ha generado mayor controversia es aquella que sugiere que "un hombre que nunca esperó convertirse en rey" tomará el trono.

Este fragmento ha sido vinculado con la coronación del rey Carlos III tras la muerte de la reina Isabel II, pero con la enfermedad de Kate, algunos creen que la profecía podría tener un nuevo significado.

“Al final de la guerra, las grandes potencias cambian; cerca de la orilla nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad; para cambiar el Reino de ese país y verlo no crecer más”.



La idea de que el príncipe Harry, quien renunció a sus deberes reales y que ahora vive en Estados Unidos, podría convertirse en el próximo rey, ha tomado fuerza entre los seguidores de estas teorías conspirativas, especialmente si se considera que podrás haber un divorcio o escándalo que involucre a William y Kate, lo que pondrá en juego que la princesa de Gales sea coronada como reina consorte.

Kate Middleton Imagen Getty Images



En marzo de 2024, la Casa Real británica difundió un comunicado en donde reveló que Kate fue diagnosticada con cáncer, lo que dejó al mundo entero en shock.

Tras el anuncio, la princesa declaró que luego de someterse a una cirugía abdominal a principios de año, su equipo médico detectó que había tejido cancerígeno en esa zona.

Luego de ser diagnosticada, Kate por recomendación de sus doctores se sometió a una tratamiento de quimioterapia preventiva. Desde entonces, redujo significativamente sus apariciones públicas, aunque, en las pocas ocasiones en que ha llegado a mostrarse, se le ha visto con buen seblamblante.

A pesar de su enfermedad, Kate sigue siendo una figura extremadamente popular en el Reino Unido, superando incluso en la del rey Carlos III y a la reina consorte, Camila Parker.

Gracias a su fortaleza y optimismo, durante este difícil momento, Kate se ha ganado aún más simpatía del público, que ve en ella una líder moderna y empática. Sin embargo, los rumores sobre su salud, combinados con la profecía de Nostradamus, han generado una creciente preocupación sobre su futuro y el de la monarquía británica.

French physician and astrologer Nostradamus (1503 - 1566), or Michel de Notredame, circa 1560. Original Artwork: From the frontspiece to a collection of his prophecies pub. in Amsterdam in 1666. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) Imagen Shutterstock.com

Los rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con el príncipe William no han dejado de circular en la prensa internacional. Sin embargo, la pareja ha mostrado una imagen unida y feliz en sus apariciones públicas, lo que indica que están dispuestos a enfrentar juntos cualquier desafío.

Kate Middleton ha superado numerosas adversidades desde que ingresó a la familia real, y ahora enfrenta uno de los mayores retos de su vida, superar este terrible enfermedad.

Kate Middleton, a princesa de Gales, com os filhos, Louis, George e Charlotte Imagen @mattporteous/@princeandprincessofwales/Instagram