La reina Camila usó la tiara favorita de Isabel II y desató polémica en Internet: "Diana la hubiera lucido más"

El experto en moda y realeza Rubén Kuri denunció este jueves 19 de octubre por medio de su cuenta oficial de TikTok @ruben_kuri que a poco más de un año de la muerte de la Reina Isabel II y a tan sólo 5 meses de su coronación junto a su esposo Carlos III, la ahora reina consorte Camila Parker ya está usando las joyas de su finada suegra.

Pero no se trata de cualquier joya, ya que se le ha visto ahora lucir la tiara favorita de la Reina Isabell II.

La tiara de la Reina Isabel II

Kuri aseguró que Camila estaría usando la 'Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland tiara', un regalo de boda a la Reina Mary cuando contrajo nupcias con Jorge V en 1893.

Originalmente, esta pieza de joyería estaba rematada con perlas, mismas que luego fueron removidas y que en 1947 heredó a su nieta, la Reina Isabel II, cuando se casó.

La madre de Carlos III le tuvo un cariño muy especial y la usó toda su vida refiriéndose a ella como 'Grany's tiara' (la tiara de la abuelita).

Lo que nunca nadie imaginó fue que a 1 año, 1 mes y algunos días del fallecimiento de la Reina Isabel II, Camila se atrevería a portarla junto a otras joyas de su suegra: el collar y pulsera de diamantes de Sudáfrica, un regalo que recibió la monarca anterior en su cumpleaños 21 por parte del Gobierno Sudafricano. Éste llevaba originalmente 15 diamantes y fue acortado después para hacer la pulsera.

¿Cómo reaccionaron los Internautas al ver a Camila usando las joyas de la Reina Isabel?

El creador de contenido Rubén Kuri explicó que aún sabiendo que Camila Parker es la reina ahora ("nos toca soportar"), la gran magia de las joyas (más allá de su belleza y valor económico) es su valor sentimental y esta tiara es muy significativa de la Reina Isabel ("hay piezas que nos hacen inmediatamente recordar a la persona que las portó").

"Agárrenme, porque me estoy atacando. ¿Cómo me siento ante esta situación? Ofendido, atacado, sofocado, lastimado. Tomo esta decisión como una afrenta a la memoria de la Reina Isabel y a mi persona. Hay demasiadas tiaras para usar, ¿por qué esta? Sólo falta que se atreva a usar el zafiro de Lady Di y ahí sí no respondo, convoco al pueblo inglés a votar por la revocación de mandato", expresó el influencer.

Otros usuarios de TikTok se sumaron a él y criticaron la decisión de la esposa de Carlos III y apoyando la moción de 'revocación de mandato' de la reina.

"¡Quiero llorar! Pensé verla en la cabeza de la princesa de Gales", "¿La Reina Isabel estaría de acuerdo?", "¿No podrían guardar los regalos de la Reina Isabel y que nadie los use?", "¿Cómo se lo permitieron?", "Me va a dar algo...", "Estoy sintiendo como cuando vi la casa de mis abuelos a nombre de mi madastra", "¡Revocación de mandato! Yo también le entro", "Concuerdo en todo, debería usarla en todo caso Kate", "El poder de la amante", "Diana la hubiera lucido más", "Se estuvo esperando", "Ni así se le perdona nada", "No soy de allá, pero ¿cómo es posible?", "Siempre será de la Reina Isabel", "Yo también me ataqué", "Me muero", "Hay piezas que deberían estar en un museo", "Te entiendo perfectamente".



Aunque otros pocos defendieron a Camila, su estilo y su derecho a portar las joyas reales.