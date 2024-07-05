¿Qué son los backrooms? Joven se queda horas encerrado porque el resto de su casa "desapareció"



Imagina esto: es de noche, y como cualquier otra, decides ir al baño a lavarte los dientes antes de dormir. Pero esta vez, algo es diferente. Apenas entras al baño, comienzas a escuchar ruidos extraños afuera. Y cuando digo "afuera", me refiero a tu propia casa. Lo raro es que vives solo, así que esos ruidos no tienen sentido. Eso exactamente es lo que le pasó al usuario de TikTok @rodydelmastro332.

En el video que se hizo viral cuenta que al pernsar que se trataba de un asalto decidió encerrarse en el baño, pensando que era lo más seguro. Pasados unos cinco minutos el ruido se detuvo, por lo que intentó salir solo para darse cuenta que el resto de su casa había "desaparecido". Te contamos la historia viral:

PUBLICIDAD

Joven afirma haber llegado a un 'backroom' cuando estaba en su casa

Según se muestra el en video, el chico decidió grabar, rogando a quien lo viera que le dijeran qué hacer, porque estás atrapado y no tienes idea de cómo salir de esta situación.

Hombre afirma que el resto de su casa desapareció. Imagen TikTok (@rodydelmastro332) / IA Copilot

"No es mi casa. No estoy en mi casa. Acá no sé, no lo puedo entender, no sé. Estoy tratando de no, de no volverme loco, de no, de no enloquecerme. Les pido por favor, si ven este video, que me digan qué hacer, qué puedo hacer. Estoy encerrado, no... No puedo salir.



Tras abrir la puerta del baño, se puede ver que en efecto, del otro lado hay un escenario aterrador que simula un edificio abandonado del que no se ve la salida. Para muchos usuarios el video solo se trató de un montaje, pero otros afirmaron que el joven había llegado de alguna manera a un "backroom", incluso hubo quienes compartieron haber vivido o soñado con experiencias similares.

¿Qué es un backroom?

El término "backrooms" se refiere a un concepto popular en Internet y en historias de terror que describe una serie de interminables y desoladas habitaciones con iluminación fluorescente, alfombras mohosas y un ambiente general de abandono y desolación. La idea de los backrooms comenzó como un creepypasta (una historia corta de terror compartida en internet) y se ha expandido a diferentes medios y formatos.

En el contexto de estas historias, los backrooms son espacios liminales, es decir, lugares que existen en una especie de limbo entre el mundo real y algo más extraño y desconocido. A menudo, las personas que se encuentran en los backrooms no saben cómo llegaron allí y experimentan una sensación de soledad y desesperación mientras intentan encontrar una salida, solo para descubrir que el laberinto parece no tener fin. Este concepto juega con el miedo a lo desconocido y la sensación de estar atrapado en un lugar fuera de la realidad.