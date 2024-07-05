Teorías conspirativas

¿Qué son los backrooms? Joven se queda horas encerrado porque el resto de su casa "desapareció"

Un joven se hizo viral en TikTok luego de compartir una aterradora experiencia: aseguraba estar encerrado en el baño de su casa porque lo que había afuera no era de esta realidad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

José Luis Noriega's profile picture
Por:José Luis Noriega
Video Extraña ave gigante de la Antártida, causa horror en redes: la verdad tras los videos virales


Imagina esto: es de noche, y como cualquier otra, decides ir al baño a lavarte los dientes antes de dormir. Pero esta vez, algo es diferente. Apenas entras al baño, comienzas a escuchar ruidos extraños afuera. Y cuando digo "afuera", me refiero a tu propia casa. Lo raro es que vives solo, así que esos ruidos no tienen sentido. Eso exactamente es lo que le pasó al usuario de TikTok @rodydelmastro332.

En el video que se hizo viral cuenta que al pernsar que se trataba de un asalto decidió encerrarse en el baño, pensando que era lo más seguro. Pasados unos cinco minutos el ruido se detuvo, por lo que intentó salir solo para darse cuenta que el resto de su casa había "desaparecido". Te contamos la historia viral:

PUBLICIDAD

Joven afirma haber llegado a un 'backroom' cuando estaba en su casa

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

Según se muestra el en video, el chico decidió grabar, rogando a quien lo viera que le dijeran qué hacer, porque estás atrapado y no tienes idea de cómo salir de esta situación.

Hombre afirma que el resto de su casa desapareció.
Hombre afirma que el resto de su casa desapareció.
Imagen TikTok (@rodydelmastro332) / IA Copilot
"No es mi casa. No estoy en mi casa. Acá no sé, no lo puedo entender, no sé. Estoy tratando de no, de no volverme loco, de no, de no enloquecerme. Les pido por favor, si ven este video, que me digan qué hacer, qué puedo hacer. Estoy encerrado, no... No puedo salir.


Tras abrir la puerta del baño, se puede ver que en efecto, del otro lado hay un escenario aterrador que simula un edificio abandonado del que no se ve la salida. Para muchos usuarios el video solo se trató de un montaje, pero otros afirmaron que el joven había llegado de alguna manera a un "backroom", incluso hubo quienes compartieron haber vivido o soñado con experiencias similares.

@rodydelmastro332

NO PUEDO SALIR. #real #creepy #creepypasta #terror #horror #terroranalogico #paranormal #backroom #backrooms #relatosdeterror #fyp #foryou #Viral

♬ sonido original - rodydelmastro90

¿Qué es un backroom?

El término "backrooms" se refiere a un concepto popular en Internet y en historias de terror que describe una serie de interminables y desoladas habitaciones con iluminación fluorescente, alfombras mohosas y un ambiente general de abandono y desolación. La idea de los backrooms comenzó como un creepypasta (una historia corta de terror compartida en internet) y se ha expandido a diferentes medios y formatos.

En el contexto de estas historias, los backrooms son espacios liminales, es decir, lugares que existen en una especie de limbo entre el mundo real y algo más extraño y desconocido. A menudo, las personas que se encuentran en los backrooms no saben cómo llegaron allí y experimentan una sensación de soledad y desesperación mientras intentan encontrar una salida, solo para descubrir que el laberinto parece no tener fin. Este concepto juega con el miedo a lo desconocido y la sensación de estar atrapado en un lugar fuera de la realidad.

¿Tú qué piensas que fue en realidad lo que le pasó a este joven?

Relacionados:
Teorías conspirativas Historias viralesTikTokGrandes Historias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX