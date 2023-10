Reportero llega a cubrir una muerte y se entera que es su primo en plena transmisión: “No lo hubieran dejado”

Como ha ocurrido con los fenómenos naturales, como los sismos y huracanes, u otras noticias, en ocasiones los reporteros han puesto en riesgo su vida con tal de tener la nota para el medio en el que laboran, sin esperar que ellos mismos se vuelvan virales al ser los protagonistas de uno de esos momentos, tal y como le ocurrió a un elemento de la prensa.

Reportero se entera de la muerte de su primo en plena transmisión en vivo: no se detuvo y siguió dando la noticia

Jorge Jaramillo, reportero del medio ‘Infórmate Viesca’, acudió a un domicilio para cubrir el fallecimiento de un hombre de 38 años, quien se había electrocutado al tocar unos cables de alta tensión mientras limpiaba su azotea, enterándose en ese momento que dicha persona era uno de sus familiares.

En ese momento no logró reconocer la casa de su primo, ya que no solían ser muy cercanos, pero al ver a una de sus primas se dio cuenta de todo.

“Lo más triste de todo, gente, es que llego yo al lugar de los hechos, de la noticia, y me doy cuenta que el señor desafortunadamente falleció, lo digo con una tristeza enorme y consternado, impresionado, impactado todavía, es mi primo”, expresó.



Tras admitir que se sentía triste por la situación, Jorge recalcó que son cosas que suelen ocurrir cuando trabajas como reportero.

“A veces te toca informar situaciones muy difíciles, hoy me toca informar el deceso de un primo mío, por parte de mi padre de la familia Rocha”, expresó.



Jorge, quien también es creador de contenido, compartió en otro video que la historia fue real, ya que muchos pensaron que era viral.

“Llego yo y me doy cuenta de que ha pasado una hora del incidente y estaba solo (sin policías), nada más había gente afuera. Estaba una señorita, como de unos 20 años llorando y yo dije: ‘seguramente es familiar’ (...) la abrazo, ella empieza a llorar muy fuerte, le digo: ‘lo siento mucho, mi más sentido pésame’”, dijo.



El joven compartió que justo en el momento en el que ya iba a empezar su reportaje, reconoce a su prima, quien le dijo la triste noticia.

“(La chica dijo) ‘Es primo de nosotros. Ahí está mi mamá adentro’ (...) me meto a la casa y, efectivamente, ahí estaba toda mi familia, que hay primos, están mis tías, les doy el pésame a todas, les digo que yo no sabía, que era un reporte como cualquier otro”, indicó.

Internautas mandan sus condolencias al reportero que se enteró de la muerte de su primo

El clip se volvió viral en cuestión de horas, consiguiendo más de 1 millones de visualizaciones en TikTok, por ello sus seguidores le dejaron sus condolencias y emotivos mensajes.

“Era su primo y no sabía dónde vivía”, “Cuánto profesionalismo de tu parte. Mis respetos y que en paz descanse tu familiar”; “No lo hubieran dejado dar la noticia, qué crueldad”, “Yo tengo muchos primos y la verdad no sé dónde viven”, “Le creo, hay familiares con quienes pierdes contacto o simplemente no frecuentas” y “Qué fuerte eres para dar una noticia así, un fuerte abrazo”, fueron algunos de los textos.



¿Crees que el reportero hizo lo correcto al seguir dando la noticia? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.