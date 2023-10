Reclutadora llora y se queja de los jóvenes que buscan trabajo: “Harta de la irresponsabilidad”

Las redes sociales son una buena forma de expresar lo mucho que te gusta algún artista o actividad, como bailar, practicar algún deporte o un desafío viral; pero también se han vuelto una plataforma para expresar inquietudes que quizás no sabíamos que pueden tener algunas personas en su trabajo.

Reclutadora usa su cuenta de TikTok para desahogarse por su trabajo

Para conseguir empleo es usual pasar por un filtro que hace el reclutador, es decir que te hace una entrevista para saber si eres el candidato óptimo para un trabajo, ¿pero qué hay detrás de este proceso?

La usuaria @HelloAdrianaTijuana compartió un video que se ha hecho viral al relatar las dificultades que implica trabajar como reclutadora independiente y como parece que los jóvenes ya no les interesa ser responsables y empáticos al monto de solicitar un empleo.

“Me voy a desahogar. Soy reclutadora de profesión, llevo muchos años dedicándome al reclutamiento, pero entre más pasa el tiempo más me lastima esta profesión. Por muchos años me he dedicado a los recursos humanos (...) por circunstancias personales, por tener un bebé pequeño y porque no tengo quien lo cuide, ya tengo algunos años trabajando como reclutadora independiente desde mi casa”, expresó.



Adriana compartió que a través de los años se ha dado cuenta que ha aumentado la cantidad de personas que solicita empleo, pero al momento de hacer una cita y concretar el proceso, deciden no asistir, lo cual la perjudica a ella directamente.

“El día de ayer hice una agenda de entrevistas para hoy. Cuatro personas agendaron, confirmaron todos por escrito, porque estoy acostumbrada a que la gente quede mal; todos confirmaron pero no llegaron (...) a la que le va como en feria (le perjudica) es a mí con el cliente, como si yo tuviera que ir en camioncito a recoger a cada candidato.

“Estoy harta de la irresponsabilidad de la gente, estoy cansada, y el motivo de este video, aparte de desahogarme, es empezar a generar conciencia. Si vas a tener un compromiso, cúmplelo; si vas a decir ‘sí lo voy a hacer’, hazlo. Si no quieres hacer las cosas no las hagas, pero no hagas perder el tiempo a la gente”, dice entre lágrimas.

Mandan mensajes de apoyo a reclutadora tras hablar sobre la irresponsabilidad

El video se hizo viral y ya cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones, además de que muchos usuarios de la red social le mostraron su apoyo a través de los comentarios, mientras que otros aprovecharon para sacar su frustración por el proceso que se debe seguir para conseguir empleo.

“Tengo 30 años con un negocio y puedo confirmar que estas nuevas generaciones están para llorar”, “Yo sí quiero trabajar, pero todas las ofertas están mal pagadas y explotadas”, “Con mucho respeto, pero muchas veces son los reclutadores los que nos hacen perder el tiempo”, “Yo soy de esa generación y te voy explicar por qué no queremos trabajar: No tengo deudas ni hijos”, “Tengo un negocio y la verdad se ha puesto cada vez peor y no es el sueldo… porque ya muy descarado me dicen: ‘los lunes no trabajo"', “Pero siguen reclutando jóvenes, personas de 45 años en adelante que sí somos responsables ya no encontramos oportunidades” y “Les da igual andar de empleo en empleo, ya no tienen compromiso con las empresas”.



