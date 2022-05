Internet confunde a la testigo de Amber con una boxeadora y sus redes se volvieron un caos

Amber Heard y Johnny Depp están llegando a la recta final de su juicio y pronto se sabrá el veredicto del jurado.

Muchas cosas han pasado en este proceso y algunos testigos resultaron ser claves para los famosos, como el latino Alejandro Romero, quien fuera años atrás el portero de ambos cuando vivian juntos en Los Ángeles.

Raquel Pennington fue un testigo clave en el caso Depp vs Heard

Otro testigo que se volvió importante fue Raquel Pennington, quien fue amiga de Amber Heard desde el 2003; pese que ya no se hablan, fue crucial su participación debido a que vivió gratis en uno de los departamentos de Depp y presenció varios incidentes junto a la pareja.

Este 18 de mayo, se mostró ante toda la sala donde se lleva el juicio una declaración de ella en video, hecha en mes de enero del 2022, donde dio algunos detalles.

En el material Pennington afirmó que en más de una ocasión vio a Amber con heridas, aunque jamás observó a Johnny agrediéndose directamente.

"Su cara estaba en carne viva y roja.Hubo muchas veces que vi lesiones en ella. Nunca fui testigo de que él le lanzara nada, pero alrededor de ella sí. Tenía miedo por Amber, estaba triste por ella y también por Johnny porque también es mi amigo, y realmente quería que pudieran estar juntos. Me preocupaba que cuando se volviera pudiera hacer algo peor de lo que pretendía".



Igual comentó que en una ocasión ella y Amber llegaron a tener una pelea física donde se empujaron y gritaron, lo cual generó la fractura de su relación.

Hasta aquí todo iba bien, sin embargo, poco después de que saliera al aire su nombre como participante del juicio, los fervientes seguidores de esta polémica comenzaron a lanzar mensajes de odio a una cuenta de Twitter verificada que lleva el nombre de Raquel Pennington; pero no se trata de ella, sino de una mujer que es una luchadora profesional.



Resulta que la deportista y la ex amiga de Amber Heard que son dos personas completamente diferentes, comparten el mismo nombre y apellido: Raquel Pennington, lo cual terminó por confundirlas en las redes sociales.

Ella es Raquel Pennington, la boxeadora ganadora de varios premios

Es una peleadora estadounidense de raíces mexicanas que es experta en artes marciales mixtas y actualmente es reconocida por la UFC, puesto que se encuentra dentro de sus mejores 10 peleadoras en la categoría de peso gallo femenil.

En su cuenta de Instagram, muestra cómo se prepara para sus encuentros y a su bella familia con la que pasa mucho tiempo.

La mujer de 33 años llevaba una vida normal siendo famosa dentro del mundo del deporte; sin embargo todo cambió con el juicio de Depp y Heard.



Al buscar en Internet su nombre, se dividen los resultados entre la Raquel Pennington del juicio y ella; muchos no llegaron a notar la diferencias y creyeron que se trataba de la misma mujer, pues tienen cierto parecido en el rostro.

Pronto la peleadora comenzó a recibir ataques en redes por "haber mentido" en el juicio y por estar de lado de Amber. Esto llegó a un punto tan alto que decidió usar su Twitter para esclarecer que ella no es la testigo de la actriz.

El pasado 26 de abril Raquel publicó un tuit donde invitaba a los internautas de manera hilarante a investigar mejor sobre quién es quién, dado que ya estaba un poco cansada del asunto.

"Esto se está convirtiendo en algo cómico en este punto. Cómo la gente está "invertido" en el caso Depp vs Heard, pero no tienen hechos juntos o ni siquiera puede googlear para darse cuenta de que no conozco a esas personas y no estoy involucrada".



Así comenzó a recibir disculpas porque se habían guiado por el parecido físico únicamente, lamentos por compartir el mismo nombre que ella, y otros le dieron las gracias por la aclaración, ya que esta confusión llegó a diversos medios de comunicación.

"No tenía ni idea que no eras tú, todavía no puedo creer que la ex amiga de Amber se llame igual, gracias por aclarar", "La verdad creí que sí eras tú, se parecen mucho", "Oh no, que nombre tan desafortunado tienes", "Debe ser odioso que estés ligada con alguien tan vil como ella sólo por el nombre" o "Que horror tener que soportar esto diario, lo bueno que lo tomas con humor", fueron algunos de las respuestas al tuit.



Adicionalmente, en su misma cuenta publicó dos imágenes, una con la frase "Buenos días a todos excepto a Amber Heard y la otra Raquel que continúa metiéndose con mi nombre" y la segunda, "Esta chica estropeando un gran nombre".