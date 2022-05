¿Johnny o Amber podrían ir a la cárcel luego del juicio? Esto pasará si él o ella ganan

El protagonista de ‘Dark Shadows’ y la actriz de ‘Aquaman’ tuvieron uno de los matrimonios más cortos entre los famosos, pues sólo duró 15 meses. En mayo de 2016, Amber presentó una demanda de divorcio y una orden de restricción en contra de Johnny.

Desde entonces, las estrellas de Hollywood, que se separaron legalmente en 2017, continúan siendo tendencia, esta vez por la demanda de difamación que Depp interpuso en contra de Heard en 2019.

¿Por qué inició el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

El 11 de abril de 2022 comenzó el proceso legal en una corte de Fairfax, Virginia. Definitivamente, el juicio ha estado lleno de momentos surrealistas y probablemente tenga más, pues durará seis semanas en total.

En el litigio, el actor acusó a su ex esposa de difamación luego de que publicara un artículo de opinión en ‘The Washington Post’ en 2018; en él, la actriz se describió como “una figura pública que representaba el abuso doméstico”.



Además, Johnny Depp solicitó 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Amber Heard contrademandó al artista por 100 millones de dólares.

¿Qué pasará si Johnny Depp o Amber Heard ganan el juicio?

Debido a todos los señalamientos que se han realizado en la batalla legal, los fans (y detractores) de los actores se preguntan qué pasará si él gana o si ella gana, ¿podrían ir a la cárcel? En una entrevista para Univision Noticias, el abogado Vance Owen explicó en qué consiste el juicio de Johnny y Amber.

“Un caso como este de difamación requiere que una persona diga algo falso de ti y que esa falsedad sea publicada hacia terceros, y que esa falsedad hacia terceros dañe tu reputación. Ahí están los tres elementos de una difamación”, dijo.



Owen destacó que el juicio entre estas celebridades se trata de un hecho civil, por lo que nadie está en riesgo de ir a la cárcel.

“Este caso no es un caso penal, es un caso civil, se trata de dinero. (...) Este no es un caso penal, nadie está en riesgo de ir a la cárcel, en este caso. Ahora, si hay una posibilidad de que abogados fiscales en estas otras ciudades, en estos otros países puedan poner cargos a este nivel de juego, es posible, pero también hay como estatutos de limitaciones de tiempo que quizá ya se vencieron y realmente no se pueda hacer nada”, dijo.



Si el juicio termina a favor de Depp, él podría obtener la suma que está reclamando: 50 millones por daños y perjuicios. Pero si el proceso no lo favorece, Heard está en su derecho de demandarlo ahora a él por difamación, y si esa demanda procede entonces podría recibir hasta 100 millones de dólares (que es la cantidad que ella pide).

No es el primer juicio por difamación de Johnny Depp

Cabe recordar que este es el segundo juicio que el intérprete de ‘Piratas del caribe’ enfrenta por difamación. El primero fue en contra del periódico ‘The Sun’, luego de que lo llamara “maltratador de esposas”. En ese entonces, un juez de Inglaterra encontró "sustancialmente cierta" la afirmación y desestimó el caso.

“Lo que sí estamos esperando es que si Johnny Depp pierde este caso, que sería el segundo caso que él ha entablado por difamación (la primera en Londres contra el periódico, el segundo contra su ex esposa), si pierde este, la esposa Amber Heard tiene supuestamente una contrademanda ya lista como cartucho en el barril y le va a demandar a Johnny Depp por difamación a él, si acaso ella gana y él pierde”, comentó.