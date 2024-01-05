Amber Heard rompe el silencio sobre su regreso a ‘Aquaman’: con mensaje deja atrás la controversia

Video Amber Heard desapareció después del juicio con Johnny Depp y volvió con una sorpresa que mejoró su vida

A unas semanas del estreno de ‘Aquaman 2’, Amber Heard rompió el silencio sobre la controversia que rodeó a su personaje, Mera. Su mensaje llegó a través de Instagram.

Amber Heard agradece a sus fans por el apoyo en ‘Aquaman 2’

Tras el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, DC enfrentó una gran presión por parte de los fans y la opinión pública por igual para retirar a la intérprete de Mera de la saga. Si bien no cedió, sí disminuyó notoriamente su rol en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

En el trailer de la cinta, apenas se le ve un par de segundos y en la película pasó a ser un personaje de apoyo en vez de compartir el protagonismo, como lo hizo en la historia de 2018.

El pasado 3 de enero, Amber Heard usó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de agradecimiento a los fans que la han apoyado a lo largo de su carrera.

“Después de todo este tiempo, ‘Aquaman 2’ causó sensación. Gracias a todos mis fans por el abrumador apoyo y amor en el regreso de Mera a AQ. Muchas gracias”, escribió debajo de un carrete de tres fotos.



Las imágenes parecen haber sido tomadas en el set de grabación de la película, pues, se le puede ver con la peluca roja tan característica de su personaje, así como un maquillaje de efectos especiales.

En una de las postales, además, se le ve alimentando a su hija, Oonagh Paige Heard, cuando era apenas una bebé.

Con este mensaje, Amber Heard agradeció a sus fans por el apoyo en 'Aquaman 2'. Imagen Instagram



La actriz de 37 años bloqueó la opción de comentar el ‘post’, tal como ha hecho con todas de sus publicaciones.

Amber Heard habría enfrentado un ambiente “hostil” en el set de ‘Aquaman 2’

La polémica con Johnny Depp estuvo a punto de costarle el trabajo como Mera a la actriz. Al menos así lo declaró ella misma públicamente en 2022 y reportes de la prensa.

Durante su juicio contra su exesposo, en 2022, Amber Heard testificó que Warner Bros. “no quería incluirla” en la secuela de ‘Aquaman’ y que, aunque “luchó muy duro para permanecer en la película”, solo filmó escenas “muy reducidas”.

Amber Heard regresó como Mera a 'Aquaman 2'. Imagen Warner Bros./DC Entertainment



En octubre de 2023, ‘Variety’ publicó un reportaje que da cuenta del ambiente hostil al que la actriz se enfrentó en el set de grabación.

Jason Momoa, el protagonista de la historia, habría “dicho que quería que la corrieran”, según las anotaciones de la terapeuta de Heard, que salieron a la luz luego de que fans de Johnny Depp pagaran una cuota.

Además, se habría vestido como el actor de ‘Piratas del Caribe’ para molestarla.

El director de la cinta, James Wan, también la habría tratado mal, pidiéndole que no hiciera publicaciones de ‘Aquaman’ en redes sociales.

Además, “nadie se podía tomar ‘selfies’ ella en el set debido a la censura”, dijo Heard a su terapeuta.

Un portavoz de DC negó los comportamientos atribuidos al actor y director.

Amber Heard como Mera en 'Aquaman'. Imagen Warner Bros. /DC Pictures



El citado reportaje asegura que la razón por la que Warner Bros. mantuvo a Amber Heard en ‘Aquaman’ fue por Elon Musk. Su exnovio y magnate teconlógico habría “mandado una carta amenazando con quemar la casa (estudios)” si no la contrataban de nuevo, dijo una fuente a la revista.