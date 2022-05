La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, "luce muy triste" e Internet pide no la ataquen

No es muy común que los casos legales de los famosos lleguen a ser públicos y aquel que lo logró fue el de Johnny Depp y Amber Heard, los actores de Hollywood que se demandaron mutuamente meses atrás.

El juicio que tiene semanas activo está siendo transmitido en vivo desde el estado de Virginia en Estados Unidos y, cada día, surgen nuevas declaraciones que juegan tanto a favor y en contra de la ex pareja que se separó en 2017.

El equipo legal se ha robado la atención

Todo lo que conforma dicho caso ha sido analizado a detalle, incluso quienes son los abogados de los famosos.

Todo empezó cuando se dio a conocer la carrera de Camille Vázquez, la mujer que defiende a Johnny Depp, y logró ganar la simpatía de los internautas con su profesionalismo.



Asimismo, se ha dado a conocer un poco sobre la abogada de la actriz de 'Aquaman', Elaine Bredehoft, quien tiene más de 20 años de experiencia en ejercer derecho.

Su desempeño hasta ahora ha sido remarcable pese a las adversidades, pues actualmente el panorama de Amber Heard no es alentador.

Piden comprensión para la abogada en el caso de Depp vs Heard

Los internautas se percataron que Elaine Bredehoft, al igual que Amber Heard, han sido atacadas por las personas que apoyan a Johnny Depp vía redes sociales.

Sin embargo, en la recta final del juicio, repararon de la difícil situación que se encuentra la abogada, y es que cada vez resulta más difícil defender a su cliente.

Por ello muchos levantaron la voz y pidieron simpatía para la mujer profesionista, ya que al final sólo está tratando de cumplir su trabajo y no se merece el odio que está recibiendo.

Adicionalmente, señalan que conforme pasa el tiempo luce más "triste", "preocupada" y, sobre todo, "cansada".

Un tuit en especial el cual fue redactado por la cuenta @Catheri99293404 llamó la atención, debido a que resalta lo que vive Bredehoft.

"#ElaineBredehoft Está claro que Elaine está luchando pero seamos sinceros, es difícil defender a una mentirosa probada y Elaine no puede aportar las pruebas que Amber quiere si son de oídas. Elaine no puede cambiar la ley para adaptarse a las mentiras de Amber".



Esto generó diversas opiniones a favor que se expresaron en Twitter porque al final recibe un salario para hacer su mejor esfuerzo y probar que Amber tiene razón, lo cual se torna cada vez más difícil.

Así respondieron a la situación de Elaine Bredehoft

"Gran observación. Realmente no es culpa de Elaine. Es Amber Heard y la falta de pruebas sólidas. Supongo que todos se están arrepintiendo de haberla tomado como cliente, "La prueba principal de Amber es su propio testimonio. Es difícil introducir pruebas orales del acusado en comparación con pruebas reales como grabaciones y fotos. Es la razón por la que Elaine sigue perdiendo todas las objeciones de rumores y especulaciones".



Esto se replicó en TiTok mediante un video donde se publicó un fragmento del juicio de Amber Heard y Johnny Depp con el siguiente texto: "Realmente estoy empezando a sentirme mal por Elaine, está tan agotada y apuesto a que no tiene ni idea de cómo puede volver de esto", refiriéndose.



El material fue reproducido más de 2.5 millones de veces, recibió alrededor de 300 mil likes y más de 6 mil comentarios tanto en inglés como español.

Muchos han apuntado a que en efecto,Elaine Bredehort no merece ser señalada ni criticada, además reiteraron que sus expresiones faciales denotan tristeza, frustración y preocupación.



Los internautas además especularon que probablemente cuando las cámaras no están presentes Amber podría ser agresiva con ella debido a cómo se está desarrollando el caso.

"No me sorprendería que Amber la insultara y gritara porque no está ganando el caso"," Imagino lo peor y que Amber la trata mal", "No se sabe qué tipo de abuso verbal está recibiendo de Amber", "Estoy seguro que es una buena persona y la está pasando mal con Amber, nadie sabe cómo son cuando las cámaras no están prendidas", son algunas de las posturas de los internautas.



Igual se ha corrido el rumor de que se le ha visto a la abogada llorar dentro del recinto donde se ha llevado a cabo el juicio de los famosos; no obstante esto no ha sido confirmado por una fuente oficial.

Al final, quienes compartieron su opinión pidieron respeto puesto que también es un ser humano como cualquier otro y sin importar que esté defendiendo a Amber Heard, merece ser tratada como igual y no ser menospreciada por representarla.